巴黎奧運｜法國禁運動員戴伊斯蘭頭巾　聯合國人權辦批評

聯合國星期二(26日)強調,法國禁止運動員在2024年巴黎奧運會期間佩戴伊斯蘭教頭巾,是反對大多數女性着裝規範的行為。



法媒報道,聯合國人權辦發言人烏爾塔多(Marta Hurtado)在日內瓦對記者說:「任何人都不應強加給女性穿什麼或不穿什麼。」

在烏爾塔多發表此番言論前,法國體育部長表示,根據法國對世俗主義的嚴格規定,運動員將被禁止在巴黎奧運會期間佩戴伊斯蘭教頭巾。

法國體育部長烏代亞-卡斯泰拉(Amelie Oudea-Castera)星期日(24日)重申,政府反對在體育賽事期間展示任何宗教標誌。

「這是什麼意思?這意味着禁止任何類型的傳教活動,這意味着公共服務中的絕對中立,」她告訴法國三台電視台,「法國隊不會戴頭巾。」

烏爾塔多沒有直接評價法國的立場,但她強調,《消除對婦女歧視公約》(Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)排除了歧視性做法。

烏爾塔多說:「該公約的任何締約國都有義務改變基於性別尊卑觀念的社會或文化模式。針對某個群體的歧視性做法可能會產生有害後果。」

「這就是為什麼......對宗教或信仰表達的限制,例如服裝選擇,只有在真正特定的情況下才可以接受。」

她說,這意味着「以必要和適當的方式解決公共安全、公共秩序、公共健康或道德的合理關切」。

宗教服飾問題是法國世俗主義規範的核心,旨在保持國家在宗教事務上的中立,同時保障公民自由信奉宗教的權利。

法國法律禁止在某些場合佩戴「招搖」的宗教標誌,例如在公立學校和公務員中。

本文獲《聯合早報》授權轉載