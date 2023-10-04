親歷泰國Siam Paragon槍擊驚魂　馬來西亞柔佛王儲：最糟糕經歷

當泰國曼谷知名商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）發生致命槍擊事件時，馬來西亞柔佛王儲一家人正在附近一家酒店。



《中國報》報道，安然無恙的柔佛王儲東姑依斯邁（Tunku Ismail）在Facebook上報平安後說，事發時，他們一家正坐在酒店大廳裏。槍手開槍後，尖叫連連的許多民眾跑出暹羅百麗宮，湧入飯店裏，周圍都是叫喊聲。

他說，安保隊伍立即把他的一家人包括孩子帶到安全的地下層，閃過他心中的疑問是行凶者有多少人，使用什麼武器，以及現場是什麼情況。

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柔佛王儲稱，這是他一生中最糟糕的經歷，「我們必須保持警惕，並為可能發生的任何情況做好準備，因為當時我們只聽到槍響，什麼信息都掌握不到。」

王儲還說，他一直安慰孩子，告訴他們「一切都會沒事，爸爸和媽媽都在這裏」。保全人員叫他們在等候專車時低下頭，並把他的一家人圍起來，築起一道「人牆」，只希望能盡快讓他們離開酒店。

柔佛王儲說：「我的妻子抱着孩子，試圖讓他們平靜下來，孩子因為害怕而哭了起來。」

王儲還透露，當時他大喊保全人員把專車開到飯店底層，並命令司機開車送他們到馬來西亞駐泰國大使館，但司機指新加坡大使館更加靠近，因此王儲立即聯繫了新加坡駐柔佛領事館。

柔佛王儲說，他們一行人現已平安進入大使館內，也聯絡了首相安華（Anwar Ibrahim）。他說：「確定一切安全後，我們就會前往機場飛回柔佛。雖然我錯過了柔佛達魯塔克欣足球隊的比賽，但我很慶幸我的家人和安保隊伍都很安全。」

他對在曼谷槍擊事件中不幸喪命的死者表示哀悼，同時向安保人員以及為他們伸出援手的新加坡和馬來西亞朋友表示感謝。

柔佛王儲於週三（10月4日）凌晨3時22分左右再次貼上，表示這家人已回返柔佛州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

