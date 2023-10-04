Siam Paragon槍擊｜兇手在女廁開槍　中國籍死者遺5歲雙胞胎女兒

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午4時40分左右發生槍擊案，事件導致2人死亡，5人受傷，一名14歲疑犯被捕。中國駐泰國大使館證實，1名中國公民在槍擊案中死亡，另有1名中國公民受傷。

內媒《上遊新聞》引述中國死傷者的家屬「chloe皖」稱，兇手在商場二樓女廁開槍，遇難者是其阿姨，遺下一對年僅5歲的雙胞胎女兒；傷者是其母親，她們一家原本計劃於4日凌晨3時乘坐飛機回國。



現年16歲的「chloe皖」稱，自己在事件中僅擦傷，目前平安，母親情況穩定，沒有生命危險。同行到泰國旅遊、不幸在事故中去世的阿姨姓趙，34歲，「阿姨人很好，同行的還有阿姨的丈夫及其一對雙胞胎女兒」。

她表示，事發時她們在女洗手間，兇手在洗手間開槍，「當時人很多，我們都擠在最後一個隔間裏。我看到我媽媽的傷口了，不清楚阿姨是怎麽受傷的。看到阿姨時，她已經暈倒，根本沒有機會幫她檢查，只看到她嘴在流血」。

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另有遊客稱，事發當日見到「chloe皖」一行人逛商場，還看到雙胞胎孩子，感到好心痛。遊客張女士也發布影片表示，自己在商場一品牌店內，接連聽到幾聲槍響，大家都不敢出去，過了一段時間才有保安通知撤離。

目擊者沈先生表示，自己本來要去暹羅百麗宮商場，因為在對面天橋避雨而躲過一劫。他當時看到許多人冒雨從商場跑出行外，神色慌張，「大雨救了這批在天橋上的人」。