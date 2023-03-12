奧斯卡2023｜大會設危機小組　避免韋史密夫掌摑事件公關災難再現

影壇盛事奧斯卡頒獎禮3月12日舉行，大家除了討論獎項花落誰家等話題，去年奪得影帝的韋史密夫（Will Smith）上台掌摑基斯洛克（Chris Rock）的場面仍歷歷在目。主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，今屆大會找來危機小組，應對像掌摑事件等突發情況。



雅虎娛樂新聞（Yahoo Entertainment）3月10日報道，韋史密夫的掌摑事件不但是奧斯卡史上最震驚時刻，亦是電視直播時段最意想不到的場面。美國電影藝術與科學學會當時被批評應對不力，包括容許韋史密夫掌摑後繼續留在會場。

該學會行政總裁克雷默（Bill Kramer）日前向《時代》（Time）雜誌表示，大會首次安排危機小組，處理可能出現的突發情況，稱他們模擬不同情景，希望為一切意外情況有所準備。

克雷默提到，今屆奧斯卡由Jimmy Kimmel第三度擔任主持，認為對方經驗豐富，可勝任控制場面。而Jimmy Kimmel則認為，掌摑事件根本難以預測，因此根本難以防範，他對當時的節目製作人員感到同情。

報道就危機小組的作用訪問兩名公關專家，他們認為有關小組的工作是計劃所有可能及防止活動出現任何影響大會的情況，例如到場嘉賓有異常行為，保障節目和參與人士的形象等。

他們指出，現在的直播活動與社交媒體差不多同步，遇到狀況時，危機小組需要即時「拆彈」，以韋史密夫掌摑事件為例，主辦單位當時呆若木雞而惹來批評，假如今屆再發生類似事件，大會就需要迅速將涉事者帶離場，同時掌握情況，及時作出可信的聲明，保留品牌形象在整個活動中完好無缺才是勝利。