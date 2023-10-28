以巴衝突｜哈馬斯發言人接受BBC訪問　途中翻臉丟咪走人

以巴衝突發展至今仍未見緩解趨勢，近日巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）官員在接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被主持人問及對「無辜的民眾在熟睡中被哈馬斯武裝分子射殺」有何看法時，竟直接表示「我不想繼續這場訪問」，拔下麥克風並丟掉地上，惡劣的態度也引發軒然大波。



哈馬斯組織官員哈瑪德（Ghazi Hamad）近日接受英國《BBC》的訪問，主持人巴切加（Hugo Bachega）在過程中以多條民眾遭殺害的片段作為主題，並詢問哈瑪德的看法。一開始先提到哈馬斯份子7日藉由滑翔翼進入正在舉辦的超新星音樂節，並屠殺約260 位民眾時，哈瑪德強調「當時並沒有下令殺害任何平民」。

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接着畫面展示集體農莊「貝里」（Be’eri）遭受的大屠殺，只見血跡斑斑的房間內有屍體倒臥在床上，另外還有1戶人家的臥室裏躺着3具腐爛的屍體， 甚至有照片顯示哈馬斯朝幼兒園開槍、泰迪熊佈滿子彈，沒想到哈瑪德回答「因為這些地區非常廣闊，所以發生衝突和對抗」。

巴切加接着表示當哈馬斯入侵人們的家並非對抗時，哈瑪德重複說出「我可以告訴你，我們沒有任何意圖殺害平民」，但巴切加接着詢問「要如何證明趁人熟睡時下殺手是正當的呢？」，這時哈瑪德默不作聲、看向另一邊，最終竟直接迴避問題並說「我想停止這場訪問」，接着直接將麥克風拔下並丟到地上。

哈瑪德的反應在網路上引起討論，有網友表示「不管他們遭受過什麼樣的對待，都無法作為他們殘酷且錯誤行為的藉口！」，也有人強調「雙方都不願坦承實情，這也是為何以巴衝突會持續至今」，甚至有人批評道「他講不下去是因為已經無法正當化哈馬斯的行為」、「根本就是失去控制的懦夫！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】