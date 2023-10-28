伊朗地鐵倒地少女不治身亡　被指違反頭巾法遭毆打昏迷

伊朗首都德黑蘭一名16歲少女10月1日疑因在乘坐地鐵時沒遵守頭巾佩戴規定，遭道德警察毆打至昏迷及腦死亡。英媒11月28日引述伊朗官媒稱，女子已經不治身亡。



英國天空新聞台（Sky News）28日引述總部在挪威的人權組織Hengaw稱，16歲少女傑拉萬德 （Armita Geravand，暫譯）1日在地鐵站與道德警察發生爭執後受重傷。Hengaw曾發布照片，顯示她躺在醫院病床上。

事發時的錄影片段顯示，傑拉萬德被其他女子抬下列車，然後被放在月台上，看起來失去知覺。伊朗官媒曾指她是因血壓下降而暈倒，並撞到車廂的一側。

▼在伊朗頭巾示威爆發一周年後不久，該國疑似再發生類似事件。有維權人士稱一名被指違反頭巾法的少女被道德警察毆打至昏迷，但官方稱少女因本身健康問題倒地：

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《衛報》稱官媒的影片是經剪輯的版本，並稱影片沒顯示地鐵車廂內發生什麼事，只能看到傑拉萬德走進去，然後被抬出來，而且影片質素低，沒清楚顯示她戴哪種頭巾。

此案令人聯想到2022年9月13日伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）被指頭巾「戴得太鬆」，遭宗教警察帶走。她在拘留期間昏迷，3天後死亡。