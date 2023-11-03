聯合國：炸難民營或犯戰爭罪　再有數百名外國人撤離加沙

以色列宣稱，在星期三對加沙北部賈巴利亞難民營的第二次空襲中，再擊斃一名巴勒斯坦激進組織哈馬斯的指揮官。國際社會譴責以色列空襲行動的聲浪越來越大，聯合國指這可能構成戰爭罪行，約旦則召回駐以大使抗議。埃及控制的拉法口岸星期四連續第二天開放，讓多數百名外國公民和受傷巴勒斯坦人入境。



以色列國防部說，以軍戰鬥機周三（11月1日）根據精確情報，對哈馬斯位於賈巴利亞（Jabalia）難民營的指揮與控制中心發動空襲，擊斃哈馬斯反坦克導彈部隊指揮官阿薩爾（Muhammad A』sar）。此前一天，以軍也空襲這個加沙最大難民營，擊斃一名哈馬斯高級指揮官。

以軍稱：「哈馬斯故意在民用建築下方、周圍和內部建造恐怖基礎設施，蓄意危及加沙平民。」

哈馬斯稱，對難民營的兩次空襲造成至少195名巴勒斯坦人死亡，另有至少777人受傷、120人下落不明。

除了賈巴利亞難民營，加沙民事緊急服務部門星期四（2日）說，以色列也空襲加沙中部的貝雷傑（Bureij）難民營，造成至少15人死亡。

聯合國人權事務高級專員辦事處對難民營遭受空襲表示嚴重關切。「我們嚴重關切以色列空襲賈巴利亞難民營造成的大量平民傷亡和大規模破壞，這些不成比例的襲擊可能構成戰爭罪。」

法國政府也對難民營遇襲造成許多平民死傷深感擔憂，並再度呼籲衝突雙方立即實施人道停火。

德國總理朔爾茨周三與以色列總理內坦亞胡通電話時重申支持以色列，但同時強調，保護加沙平民和確保他們獲得人道援助至關重要。

約旦周三宣布立即召回駐以大使，抗議以色列對加沙的戰爭造成無辜平民死亡。對約旦的決定，以色列表示遺憾。

2023年10月22日，約旦河西岸傑寧市（Jenin）一座清真寺也遭空襲。（Reuters）

巴林議會周四也宣布召回駐以大使，同時停止與以色列的經濟關係。議會的聲明說，這是為支持巴勒斯坦事業與巴勒斯坦人民合法權利而採取的部分措施。不過，巴林政府尚未證實議會聲明是否屬實。以色列也說，沒有收到巴林的相關通知，兩國關係仍然穩定。

美國總統拜登周三說，以色列和哈馬斯應暫時停火，以便有時間爭取讓人質獲釋。以軍說，哈馬斯至少挾持242名人質。

拜登重申支持兩國方案，但他也捍衛以色列剷除哈馬斯的權利。他證實，經過多個星期的外交努力，首批美國公民已離開加沙。

10月16日，在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，遭以色列襲擊後留下一個巨坑。（新華社）

埃及接收難民 仍有逾2萬傷者受困加沙

法新社引述埃及官員報道，周三有361名外國人和雙重國籍者，以及46名受傷巴勒斯坦人和30名陪同人員，通過拉法口岸進入埃及。這是衝突爆發以來獲准撤離加沙的首批人員。路透社則引述巴勒斯坦邊境官員說，當天有數十名傷勢嚴重的加沙居民，以及至少320名外國公民進入埃及。

埃及和巴勒斯坦官員都說，周四料會有400名外國人和雙重國籍者，以及60至100名傷病者離開加沙。

埃及外交部在一份聲明中說，埃及將協助疏散約7000名外國公民和雙重國籍者，但沒有提供細節或時間表。

無國界醫生組織說，還有超過2萬名受傷人員受困加沙。

以色列坦克和部隊星期四繼續向加沙北部主要城市加沙城推進，但遭遇武裝分子頑強抵抗。哈馬斯和盟友傑哈德向以軍發射迫擊炮，並從他們藏身的隧道實施打了就跑的遊擊式襲擊。

一名當地居民告訴路透社：「他們徹夜不停地轟炸加沙城，我的房子沒有停止過晃動。但到早上，我們發現以色列部隊還在城外郊區，這意味着抵抗力量比他們預期的強。」

以色列軍事工程負責人米茲拉希說，以軍還處於打開加沙通道的第一個階段。他告訴以色列陸軍廣播電台：「這個地區肯定比過去佈滿更多地雷和誘殺裝置。哈馬斯吸取了教訓，並做好充分準備。」

以哈衝突死亡人數已破萬。以色列說，哈馬斯10月7日的襲擊造成1400人喪命。加沙衛生部周四說，以色列對加沙的空襲已造成至少9061人喪命。