日本深查藝能界污穢將發報告： 枕營業不罕見　10%受訪者遭迫上床

日本著名娛樂公司傑尼斯事務所性侵風暴持續發酵，日本執法部門將深入調查娛樂圈演藝人員的性侵問題，並準備在下月出台的《2023年防止過勞死對策白皮書》中首次提出此問題，引起關注。



日本尊尼事務所（Johnny's事務所，又稱傑尼斯事務所、J家）已故創辦人Johnny喜多川被揭生前性侵多名旗下藝人，他2019年去世。他被指對屬下未成年藝人進行性侵，但他一直憑藉個人影響力阻擋日媒公開。今年3月，英國廣播公司（BBC）播出一部長達一小時的紀錄片，採訪了喜多川的三名指控者，終於將這些醜聞公諸於世。之後，更多演藝人員站出來要求該事務所做出回應。

為了防止過勞死，日本每年都會發布關於過勞死對策的白皮書，分析長時間工作、心理健康及騷擾等可能導致過勞死的原因。今年這份白皮書有些特別，它將首次包含娛樂圈騷擾調查結果。據悉，演藝人員有20.4%承認有過性騷擾，最常見的受害類型是被迫發生性關係，佔11.1%。

白皮書內容來自640名在藝術和娛樂行業工作的男女的問卷調查結果。騷擾類型包括：在工作中被人過度觸碰佔10.2%、被迫暴露身體以至於感到尷尬佔9.3%。配音演員和播音員中有25.7%遭受過性騷擾，高達14.3%被強迫進行肉體關係。

白皮書還關注日本娛樂圈中以肉體交換角色或提高片酬的勾當，圈內稱之為「枕頭營業」（枕營業）。

東京電視台著名製作人佐久間伸之（47歲）在「我不說假話」的對談節目中說：「我確信有人這樣做，這是日本娛樂圈的潛規則。作為製作人，我知道廣告商或參與選角或試鏡的人都在濫用他們的權力。有演員和模特兒為了獲得工作被要求與經紀公司總裁發生性關係，或被迫從事枕頭營業。」

本月7日，傑尼斯事務所召開記者會，承認其創始人喜多川曾性侵未成年藝人，並答應為受害者做出必要賠償。

專家認為，性騷擾之所以發生，是由於演藝行業情況特殊，演員大多處於弱勢地位，因擔心失去工作而逆來順受。

除了性騷擾外，有演員和特技演員稱他們曾被同事言語中傷。此外，演員也投訴工資過低。根據調查，超過60%的受訪者月入低於20萬日圓，月入在40萬日圓以上的人不到10%。

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