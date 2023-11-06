G-Dragon權志龍涉吸毒　主動到署受查：快速驗毒結果呈陰性

韓國男子組合BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）因涉嫌吸毒，於11月6日接受調查。他稱快速驗毒結果為陰性。他稱今天到案是為證明自己與毒品犯罪無關。



韓聯社網站6日稱，仁川警察廳廣域偵查隊毒品犯罪偵查科6日下午以涉嫌違反毒品類管理法為由，對G-Dragon進行約4個小時的調查。

他在調查結束後對記者說，已要求警方進行精密檢測，希望偵查機關能準確並迅速地公布精密檢測的結果。

▼權志龍11月6日來到仁川論峴警署，主動到案就吸毒案接受調查。他受查後發布寫有成語「事必歸正」以及其釋義的一張文案截圖。

他稱未向警方提交手機，若警方再次傳喚，願再接受調查。他說不認為警方的調查不合理，因為警方只是根據某人的陳述，根據工作需要採取必要措施。

G-Dragon稱，接受調查是為證明自己與毒品犯罪無關，希望粉絲不必過於擔心，請相信他，耐心等待。

他接受調查後在個人社交媒體賬號，發布寫有成語「事必歸正」以及其釋義的一張文案截圖。他寫下一段感想：「一開始很難辨別是非，所以不正確的事情可能會暫時繼續存在或會有影響力，但這情況不會持續太久，一切都必然會回到正軌。」相信「不正確的事」就是指他吸毒這件事。

▼權志龍11月6日來到仁川論峴警署，主動到案就吸毒案接受調查。他在進入警署前接受媒體訪問：