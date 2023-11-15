指控尊尼喜多川性侵　前J家成員疑不堪網民追擊　留遺書倒卧山區

尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所 / J家）創辦人尊尼喜多川性侵旗下藝人一案，在日本鬧得沸沸揚揚。日本尊尼事務所於10月2日宣佈改名，並將旗下藝人的經紀約轉移到新公司。另一方面，部分支持尊尼事務所的網民，將怒氣發洩在遭性侵的受害者身上，在社群媒體痛批他們是「騙子」、「死要錢」。一名40多歲的男性受害者於10月中失蹤後，被警方發現倒在大阪山區，遺體旁有疑似遺書的紙條，疑似是因為難忍網民的質疑抨擊，選擇走上絕路。



綜合日媒報道，搜查關係人士指出，男子住在大阪市，10月中旬在箕面市山中輕生被發現，遺體旁留有疑似遺書的紙條，警方判斷沒有他殺嫌疑。據了解，該男子是「尊尼性侵害問題當事人會」成員，過去曾向部份媒體告發尊尼喜多川的狼行。

男子的社群媒體帳號，後來遭到大批網民攻擊，怒轟「謊言很快就會被揭發」、「你只是想要錢吧」男子疑似無法承受網友的攻擊，走上絕路。

「尊尼性侵害問題當事人會」指出，成員持續遭到網友謾罵，該當事人會代表平本淳也10月向神奈川縣警提出刑事告訴，其中一名發起人二本樹顯理則向大阪府警方提出訴狀。

許多尊尼性侵受害者也針對這宗新聞發聲。前「小尊尼」（Johnny's Jr.）橋田康表示，他出來告發尊尼喜多川的惡行後，每天都會收到網民的謾罵。「雖然每個人想法不同，還是希望大家可以暫時踩下剎車，否則沒有人能前進。」

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