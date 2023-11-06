日本自由行｜野熊襲擊中年男至全身傷！賞楓遇上熊專家教要這樣做

往年的日本雖然都會有民眾目擊熊出沒、被熊擊擊的新聞，但是今年的秋田縣似乎特別不平靜，甚至有網友製作出今年秋田縣目擊到熊出沒的統計地圖，密集程度歷史新高，民眾受到襲擊的新聞也特別多，可說是遭熊襲擊的重災區之一，但到底為什麼今年的「熊害」會特別嚴重呢？



日本熊害特別嚴重的2023年

日本秋田縣的北秋田市在10月19日當天早上不到9點，就發生了4宗遭熊襲擊的事件，而且都是女性受害，電視台記者便到當地一家日式點心店，以早上的4宗熊害為主題訪問老闆。

而點心店老闆在接受訪問完後一小時左右，在前往自家車庫時，沒想到車庫鐵門一打開便看到一頭野熊在裡面，而老闆一跟熊對上眼，就立刻被熊襲擊撲倒，遭受襲擊的老闆雖然全身都是傷，還是努力逃進40公尺外的建築物內，才逃離熊的襲擊。👇👇👇

而點心店老闆也成為當天遭熊襲擊的第5單案例，被網友們稱為「最能夠體縣熊害恐怖的案例」。

日本今年熊害範圍特別大？

今年日本各地不斷地傳出熊害的案例，甚至導致死亡，受害範圍從北海道到長野縣，多達17個道府縣，甚至東京奧多摩、八王子地區也有目擊熊出沒，而熊害不僅在野外、郊區，也有多宗在市區的案例。

其中，往年熊害最嚴重的月份都是10月，而截至10月24日，全日本已達167宗熊害，已超過熊害最嚴重的2020年的158宗，讓日本環境省不斷呼籲民眾注意，以及地方政府加強相關措施。

熊害嚴重的原因

為什麼今年的熊害這麼嚴重呢？基本上熊是膽小的動物，會遠離人類居住的區域，但是因為極端氣候的影響，炎熱的夏季導致樹木都不結果子，森林內的食物大減，導致野熊在冬眠前為了尋找食物而不得不離開森林，靠近擁有許多食物的人類居住居域；而熊如果突然發現與人類距離過近，認為自己有危險，逃不掉便會襲擊人類、造成所謂的熊害。

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如何避免被熊襲擊？

專家指出熊活動特別活躍的時期在9月到10月的夏秋之際，以及清晨、傍晚時分，與山林鄰近的區域也需要注意。

而遇到熊的時候該如何保護自己呢？專家提出了幾個應對方式：

．由於熊會追捕逃跑的獵物，所以近距離接觸熊時盡量不要逃跑

．不要背對熊、安靜地向後緩慢移動離開，或是原地不要動等

．如果真的不幸遭到熊的襲擊，建議縮起手腳、以保護最脆弱的肚子



而防熊相關裝備也因熊害頻發而熱銷，例如熊鈴、攜帶式收音機，或是防熊噴霧等，如果有需要進入山林，也建議攜帶。

前往日本山裡賞楓要注意

或許有許多朋友已經安排前往日本賞楓，若是有安排在郊區或是山林內的行程，還請記得提高警覺喔！至於到臺灣的朋友，由於臺灣的熊數量沒有很多，還不用太擔心喔！

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