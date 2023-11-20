美國家公園山難頻生：25歲女失蹤1週後尋回　59歲男靠食蝌蚪保命

美媒11月18日報道，美國德州一名25歲女子在大本德國家公園（Big Bend National Park）露營期間失蹤，逾一週後終被尋回送院就醫。一名59歲男子6月亦曾在同一公園與家人失散，受傷後靠食用溪中蝌蚪充饑，成功等到救援。



《紐約郵報》18日引述國家公園管理局（NPS）稱，名為佩里（Christy Perry）的德州女子9日起失蹤，家人發現她結束露營後未有回家，於是報案求助。

搜索隊封鎖她座駕所在的小徑，實行陸空兩路追尋，終在17日早上找到她。當時她意識清醒，能夠說話。

NPS警告，佩里迷路的「失落礦徑」（Lost Mine Trail，暫譯）位於

美洲獅、黑熊出沒的郊野，走畢全程需約3小時，沿途陡峭、沙漠日曬炎熱，提醒登山客行經該路段時小心。

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手傷男子與女失散 靠食蝌蚪充饑

《德州高速公路報》（Texas Highways，暫譯）13日報道，名為哈恩（Jeff Hahn）的市場主管與25歲女兒哈珀（Harper Hahn）6月在同一公園遠足時不幸迷路，女兒自行前往尋求協助，返回原地時卻不見父親蹤影。

當時氣溫高達華氏107度（攝氏約41.6度）。兩人分別後，哈恩朝他認為會得到幫助的地方前進，期間不慎跌倒，手腕骨折。他透過水樽吸管飲用水坑中的水，隨後找到一條小溪，用帽子撈起蝌蚪食用。他在27小時後獲救，住院數天後康復。

繼父子6月遇難

一對繼父子6月在同一公園郊遊期間，繼子因酷熱暈倒，男子為他尋找水源時與之失散，二人均在園中遇難。

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