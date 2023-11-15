登山客失蹤近3個月遺體於海拔4000米尋回 愛犬仍守在主人身旁
撰文：聯合新聞網
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美國科羅拉多州一位登山客8月在洛磯山脈失蹤，直到10月才被發現死在一處崎嶇的山峰，但他飼養的傑克羅素㹴犬不只奇蹟般活了下來，這幾個月還一直留在已故主人遺體旁。
《紐約郵報》報道，71歲的摩爾（Rich Moore）8月19日上黑頭峰（Blackhead Peak）登山，但再也沒回到家。搜救人員當時徹底搜查了山頂下方森林，還在登山口找到摩爾的車，然而儘管他們花了超過2000個小時尋人，卻沒有找到摩爾的下落。
直到10月30日，一名獵人才在山頂以東3.2公里多的地方發現摩爾的遺體，還有他的狗「芬尼」（Finney）。芬尼在曠野挺過兩個多月，且沒有離開主人身旁。
就算主人已出了意外，這狗仍選擇不離不棄：（按圖了解）
網民在社交媒體向摩爾的家屬表示哀悼，並讚揚芬尼是「英雄」，許多人對芬尼能夠活下來感到十分驚訝，推測可能是仰賴不熟練的狩獵本能捕捉小型獵物，藉此努力留在摩爾身旁。一位網友表示，「沒有任何愛比得上狗兒無條件的愛，如此忠貞」。
根據報道，獵人發現摩爾的地方非常陡峭。科州的查飛郡搜救團隊日前表示，摩爾成功抵達海拔3962.4米的峰頂時，其實毫無準備，只穿着一件棉質連帽運動衫，沒有水或是食物。
調查人員尚未查清摩爾的死因，但並無他殺跡象，遺體於萬聖節被運下山。芬尼則被帶去看獸醫，隨後跟家人團聚。
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