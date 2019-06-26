【服裝設計師】羽生結弦化身「陰陽師」的幕後功臣　針線縫製華麗

伊藤聰美，花滑界有名的天才設計師。前不久的花滑世錦賽男單表演滑，羽生結弦身著「天女羽衣」俯身親吻冰面的畫面美到令人心顫。而這位冰上王子身上如夢似幻的戰袍就出自於伊藤聰美之手。 仿佛從漫畫中走出來的《陰陽師》、血染冰場的《歌劇魅影》、伊藤聰美和羽生結弦的合作創造了一個又一個冰上的奇跡演出。2019花滑世錦賽結束之後，一條拜造訪了伊藤聰美的工作室，看看這些服裝是如何誕生的，以及冰場之外的羽生結弦到底什麼樣。

2019花滑世錦賽，羽生結弦《春天，來吧》（一条提供）

自述：伊藤聰美 撰文：邱煜／一条

我是花樣滑冰服裝設計師，伊藤聰美。26歲左右的時候我辭了職，一心只做花滑服裝，今年是我成為獨立設計師的第4年。我為很多頂尖選手製作過比賽服，日本的選手裡有羽生結弦、宇野昌磨、宮原知子、本田真凜等等。



比賽服上承載著選手想要展現的動作和情感，所以我在設計服裝的時候也會考慮整個演出的故事性，通過服裝為表演錦上添花，抓住評委眼球。 選手們總和我說，我製作的服裝是他們穿過的比賽服裡最輕的，也常誇讚我服裝上的精巧裝飾。

平昌冬奥会，羽生结弦《SEIMEI》（一条提供）

26歲成為獨立設計師，一年後便自食其力

我一直都覺得做和別人不一樣的事情會比較有趣，我從高中開始到就職之前，都留著莫西干頭，保持著龐克的穿衣風格。

成為獨立設計師的另一個原因是我討厭和別人相處。畢業之後我在一個專業做芭蕾舞服裝的大公司工作了4年，在公司工作的時候不得不與很多人扯上關係，做東西的時候也有很多限制。獨立出來之後就可以嘗試更多自己的構思，哪怕不與選手面對面也能溝通想法。

伊藤聰美，花滑界有名的天才設計師。（一条提供）

26歲左右我成為了獨立設計師，大概27歲便自食其力了。現在說起來好像很輕鬆，但剛獨立那會兒在資金方面真的很困難。當時還沒有像現在這樣有這麼多工作，一開始主要是在做小孩子們的花滑服裝，幾乎是所有工作我都會接下來。直到我的作品逐漸得到小孩子的教練們認可之後，才被介紹給了頂尖選手的教練們。

26歲左右成為了獨立設計師（一条提供）

今年是獨立之後的第4年，估計已經做了上百套衣服了，算上沒被採用的設計圖都有150到200套了吧。花滑的賽季前（8月到次年3月），我一個月要同時做8到10個人的衣服，一套衣服要花兩到三個月才能完成。

一個賽季大概會有40套左右的訂單，裝飾的部分全部都是我親手做的，整個夏天都在不停地工作。忙起來會連著通宵，即使當中有一天可以睡覺也只能睡2、3個小時，這可能和大家想像的自由職業者不太一樣呢。

今年是獨立之後的第4年，估計已經做了上百套衣服了。（一条提供）

2014年，羽生結弦突然聯繫我，我也嚇了一跳。第一次為他製作的是《The Final Time Traveler》（時間旅行者）的比賽服。

2014年GPF（花滑大獎賽總決賽）上，羽生成為了日本男單花滑連冠第一人，這個奇跡男孩在奪冠後的表演滑上穿的就是這套服裝。

之後的每個賽季我都會為他製作表演滑和自由滑的比賽服，已經有10套了。這個賽季是第一次有幸為他分別製作了表演滑、自由滑和短節目的三套比賽服。

《The Final Time Traveler》（時間旅行者）的比賽服（一条提供）

羽生才是設計師，我只是「助手」而已

給羽生結弦做衣服，就能感覺到他是個對自己很嚴格很有原則的人。我們之間的合作相當默契，通常他會給我比賽曲目作為參考，指定好服裝顏色之後交由我設計，但有一套例外。

羽生結弦三連刷新世界紀錄並奪冠的2015年的NHK（花滑大獎賽日本站）中，自由滑《SEIMEI》（晴明）的比賽服幾乎是他全權掌控的。可以說羽生才是設計師，我只是「助手」而已。羽生很在意《SEIMEI》的服裝樣式，要求一定要在陰陽師的神官服「狩衣」的基礎上來設計。

從領口的假兩件到袖口上的抽繩，每一個細節都和傳統狩衣一一對應，而如何在還原狩衣的基礎上保證服裝的功能性，對我而言是個很大的挑戰，粗縫了5次以上才有了現在服裝的雛形。

領子和袖口的嫩草綠色和紫色也是羽生指定的。這是與狩衣配套的褲子最常使用的顏色，因為花滑比賽服不能像真正的狩衣一樣搭配寬大的褲子，所以特地提取褲子上的色彩元素來加強整套比賽服「狩衣」的感覺。

從領口的假兩件到袖口上的抽繩，每一個細節都和傳統狩衣一一對應（一条提供）

從羽生用心的設計和他對音樂的講究中，都能看到他寄託在演出上的感情。哪怕是試衣服的時候，他都很專注很用心，穿上樣衣之後他就會當場做很多大幅度的動作。服裝性能、外形、合不合身之類，再細節的部分都會一一確認好。

2018年平昌奧運會《SEIMEI》的比賽服，就與2015年NHK《SEIMEI》的完全不同。不僅把大面積的珠繡換成了典雅的刺繡，鳳尾狀圖案也改用貼鑽來減輕服裝重量，連布料都換成了更輕的素材。

在陰陽師的神官服「狩衣」的基礎上來設計（一条提供）

開叉超低的「大白鵝」

羽生結弦在2016年GPF上奪得4連冠之後，作為答謝演出的《Notte Stellata》（星降之夜）表演滑的服裝也是我製作的，這是給羽生設計的比賽服中最大膽的一套。

當時他只給了我聖桑的《天鵝》，也就是演出的曲目，讓我根據音樂風格來設計。《天鵝》這個曲子之前就被改編成很多優秀的芭蕾作品，所以我聽了之後立馬就決定借鑒芭蕾服裝的樣式來設計。

男性花滑服裝和芭蕾服裝不一樣，很少有開叉這麼低的，不過我覺得羽生選手的長相比較中性化，就冒險嘗試了一下。我還在背後向著中心線做了V字形的更低的開叉，開叉部分用了和羽生膚色很相近的布料，從遠處看就像是羽生裸露著背後一樣，以此突出羽生優美纖瘦的身體形態。羽生看到設計圖以後馬上就說這個設計好，對低開叉也沒有任何抗拒。只要是能幫他更好地展現整個演出的設計，他基本都不會拒絕。

《Notte Stellata》（星降之夜）表演滑的服裝也是伊藤聰美制作的（一条提供）

服裝的主題當然就是天鵝了，我用羽毛來表現溫暖柔軟的感覺。可能很難被注意到吧，為了讓羽毛看起來更輕盈靈動，我還把布料剪成了羽毛狀夾雜在真實的羽毛中。因為比賽中裝飾品掉落的話會被扣分，所以花滑服裝上其實是不太會加羽毛的。我在製作的時候重複地縫了好幾遍，縫完以後塗上膠水，再進一步粘上水鑽來固定，盡可能地不讓羽毛掉下來。

服裝用的是已經停產絕版的義大利進口布料，這種布料有著獨特的光澤感，哪怕用白色做底色也不會單調。為了強調出層次感，我還使用了深色的水鑽來做點綴，黑色、灰色、甚至是一些粉色的水鑽。

雖然羽生不會特別提出要多少顆水鑽這樣具體的要求，但即使裝飾了3000多顆水鑽，整體重量也要控制在850克之內。聽說羽生第一次試穿《星降之夜》比賽服的時候，覺得袖子上幾顆比較大的水鑽太重影響了跳躍的動作，當場就把那幾顆鑽給剝下來了。

這件衣服真的很適合羽生，他在2018平昌冬奧會的表演滑上也穿了這套比賽服，我覺得特別高興。

與頂尖選手的相遇

我曾經給俄羅斯的拉迪奧諾娃（Elena Igorevna Radionova）選手做過比賽服。我一直都很喜歡拉迪奧諾娃，不論怎麼樣都希望她可以看一眼我的設計圖。於是她來日本比賽的時候，我就自說自話地畫給她看了設計圖，沒想到她會喜歡，跟我說：「請你一定要把它做出來！」。現在就覺得當初很衝動，也很佩服自己的勇氣。我想是我對花滑的喜愛通過設計傳達給了選手們，也是因此獲得了越來越多選手的青睞。

我會儘量選用國外進口的布料來製作頂尖選手的服裝，進口布料會比日本產的布料更有光澤感，延展性更佳，能實現一些特別的設計。服裝上裝飾的水鑽都是施華洛世奇的，施華洛世奇的水鑽不會過一兩年就劣化掉下來，而且不管從哪個角度看都閃閃發光，很適合賽場上的燈光。

其實越是頂尖的選手對服裝的要求就越高，也越會在服裝上花錢。我製作的比賽服平均價格大概在20萬日元到40萬日元左右，最貴的一套是53萬日元，但是具體是哪一套就讓我保密吧！

伊藤聰美特別注意背後的設計和裝飾，讓選手的背影看起來更漂亮（一条提供）

我常常去看選手的比賽

花滑明明是一項體育運動，卻要為表演的藝術性打分，我覺得這就是花滑的魅力。評分表裡並沒有服裝分這一項，不過當選手站在冰面上時，比賽服就是觀眾的第一印象，也是花滑表演中不可或缺的要素，對分數的影響不言而喻。甚至服裝上的飾品掉落會使整個演出扣分，所以花滑的服裝不僅看起來華麗，背後的製作也暗藏著心機。

我的設計靈感首先來自演出曲目，另外在旅行的時候看到的建築、感受到的氛圍，都會是我靈感的來源。去年1月我去羅馬旅行，看到教堂裡藏青色的柱子上金色的裝飾十分漂亮，就把它作為靈感運用到了平昌奧運會上的宇野昌磨選手穿的《今夜無人入睡》比賽服上。

設計圖我會儘量把模特畫得像選手本人，因為我會依據每個選手的外貌和體態特徵，做出只適合那一位選手的設計。比如羽生的脖子很修長，在領口加上褶邊的設計可以突出他的優點，而用比較柔和的顏色更能襯出他的膚色，這些都是在設計圖像選手本人的基礎上才會關注到的細節。

比賽中選手們會做很多大幅度動作，所以一定要選擇延展性強且品質輕的布料。男性選手的服裝重量控制在850克以內，女性選手則是350克以內。看不見的部分能去掉的都去掉，水鑽也盡可能地處理得薄和細，來減輕重量。另外，比賽中有很多的跳躍和旋轉，如果服裝左右的重量不一樣的話重心會偏向一側。為了使選手們能做出完美的動作，製作比賽服的時候我會儘量平衡左右的重量。裝飾上，除了之前提到的施華洛世奇的水鑽，我的服裝上也會有大面積的刺繡，因為刺繡能表現出光用水鑽無法呈現的立體感和細緻的光澤感。而漸變的設計映在冰面上時會幻化出獨特的色彩，所以我會用噴槍之類的工具，來製作這種普通染色做不出來的效果。

利用噴槍之類的工具，製作出在冰面上時會幻化出獨特色彩的漸變效果（一条提供）

我常常會去看選手的比賽，不僅是因為喜歡花滑，更是想知道自己的衣服在冰面上看起來的模樣。親眼看了以後，就會有加深一下顏色、增加一點裝飾之類的想法，也會根據裙子擺動起來的樣子來改進形狀。也是在看花滑的時候我注意到，選手背對著觀眾滑動的時候其實非常多，所以我會特別注意背後的設計和裝飾，讓選手的背影看起來更漂亮。

更好的比賽服能更好地呈現演出的效果（一条提供）

其實在做服裝設計之前，我就一直在看花滑比賽，大學時從電視上看到了淺田真央選手的比賽，使我萌生了做花滑服裝的念頭。我覺得更好的比賽服能更好地呈現演出效果，也更能激起選手的動力。直到現在我都很喜歡做衣服，也由此結識了很多厲害而優秀的頂尖選手們。能像這樣能一直做著自己喜歡的事情並以此生活，我覺得非常高興。

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