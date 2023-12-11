中俄聯手先後出擊中東　美國輸的不只是戰爭　麻煩還在後面

普京宣佈將參加2024年俄羅斯總統選舉。這一點都不意外。這個階段的俄羅斯離不開普京。（更多內容見《俄羅斯離不開普京》）。就在普京宣佈參選前，短短48小時內與三位中東領導人舉行會談。而在稍早之前，在這個全球敏感時刻，普京訪問了北京，與習近平舉行會談，出席「一帶一路」 國際合作高峰論壇會見各國領導人。

隨着普京重返國際政治舞台，大膽判斷，俄烏衝突也將進入談判階段。而，有第一次就有第二次，隨着美西方的制裁逐漸失去威力，會有越來越多的國家站起來反抗霸權。

10月31日，參議院撥款委員會就拜登提出的1060億美元國家安全補充資金請求以支持以色列和烏克蘭舉行聽證會，反戰人士在美國國務卿布林肯身後舉起「血淋淋」的雙手。（ Reuters）

烏克蘭投降恐怕只是時間問題

當地時間12月7日晚，普京與到訪的伊朗總統萊希（Seyed Ebrahim Raisi）在莫斯科舉行會談。此前一天，普京先後訪問阿聯酋和沙特，並與阿聯酋總統穆罕默德（Mohammedbin Zayed al-Nahyan）和沙特王儲兼首相穆罕默德穆罕默德薩勒曼（MBS, Mohammed Bin Salman）舉行會談，這在外界看來十分「罕見」。

伊朗是俄傳統的戰略伙伴，更是中東的軍事最強國。沙特、阿聯酋則是阿拉伯聯盟的領袖國家。普京這一次的中東外交行動，一下就搞定了三個中東大國，其在中東的影響力必然是猛增。問題的關鍵還不在於俄與這三個國家的良性互動可以減輕自身的戰場和經濟壓力，而是意味着伊斯蘭世界與美國的進一步疏遠，意味着中東地緣政治演變的進一步加速。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）12月7日與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）會談時表示，俄羅斯與伊朗正在積極進行包括能源領域在內的各方面合作工作。Reuters

儘管俄羅斯逐漸掌握了烏克蘭戰場上的主動權，畢竟對俄的消耗不小，如今突然爆發以色列與哈馬斯武裝的戰爭，極大轉移了世界的注意力，美國不得不分心專注中東局勢，這不僅極大的減輕了俄在烏克蘭戰場上的壓力，也給俄主動出擊給美國製造麻煩提供了重要的契機。烏克蘭投降恐怕只是時間問題了。

美國一直強調要強力支持烏克蘭取勝，美國、北約也一直強調要繼續消弱俄羅斯。在美俄嚴重敵對的情況之下，沙特、阿聯酋與俄積極的外交互動。一方面是希望俄積極介入中東局勢，另一方面則必然要強化與俄的經貿和國際合作。這本身就表明了與美國關係的進一步疏遠。如果說此前在烏克蘭戰爭問題上中東國家是採取中立立場，那麼接下來恐怕是要支持俄羅斯了。

2023年12月6日，俄羅斯總統普京12月6日到沙特訪問，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

先是中國再是俄羅斯 美國五味雜陳

俄原本就在中東有較強的影響力，而美國強力支持以色列大屠殺的暴行，在嚴重疏遠中東的同時，俄的影響力將更加突出。這是俄強力介入中東局勢的重要本錢。

美國強力支持以色列在加沙的暴行，引發了全球的反感。伊斯蘭世界則更意識到了美國中東戰略的惡劣或破壞性。原本就與美國的關係日益疏遠，這一次疏遠將加劇，必將推動中東地緣政治的去美國化演變。

俄與沙特、阿聯酋、伊朗這三個中東大國的外交互動應當是令世界最震驚的事，這與上半年沙特、伊朗在北京簽署「復交」聲明一樣，不僅對中東地緣政治，也對美國的中東戰略將產生重大的影響。中俄先後聯手對中東戰略出擊。

伊朗總統萊希（左）晤沙特王儲穆罕默德（右）（Reuters）

今年上半年，沙特、伊朗在北京漩渦下恢復邦交，簽署了「北京聲明」。可以說是開啟了中東大和解、大和平的新時代。原本是死對頭的兩個中東大國突然握手言和，一夜之間就使中東幾乎所有的分歧矛盾得到了化解。這意味着什葉派和遜尼派的大和解，意味着伊斯蘭世界的覺醒和大團結。隨之而來的自然就是地緣政治的「去美國化」演變。

從訪問行程和結果來看，這一次普京顯然取得了巨大的成功，稱俄沙關係達到了「前所有過的水平」的定位，此前也只有中俄關系中用過這個詞。可見俄沙關係的升級有多快多高。普京這次出訪中東，可以說是非常令世界意外和震驚。此時的美國恐怕真的是心中五味雜陳。

如果說中國與阿拉伯國家的互動是開啟了中東地緣政治的新時代，這一次普京的行動則意味着演變的加速。當然也意味着伊斯蘭世界與美國的關係進入了一個疏遠甚至是矛盾衝突的新時代。以色列再強大，恐怕也左右不了中東局勢的快速演變和力量平衡，而這正是世界秩序重構的重要組成。

沙特阿拉伯外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2023年4月6日在中國北京會晤。圖片由沙特通訊社（Saudi Press Agency）提供。（Reuters）

中俄這一前一後在中東強力出手，可以說是擊中了美國霸權戰略的要害。如果說過去，強大的美軍是無往而無不利，也就是隻會贏不會輸。那麼現在就已經變得期望力保不輸而不是必須贏的問題了。

美國的麻煩還在後面

對於美國來說，不管是烏克蘭戰爭還是以哈戰爭，重要的不是戰爭的過程和結果，而是停戰後地緣政治的重建或演變。

在沒有實現削弱俄羅斯的情況之下烏克蘭停戰，也就意味着讓俄實現了其特別軍事行動的目標。這是美國戰略上的重大失敗。重要的是，停戰後，美國如何面對俄羅斯？如何面對歐洲新安全秩序的重建？停戰後，美國恐怕還要面對與一直強調獨立自主的歐洲在重建安全秩序問題上的重大分歧。因此，烏克蘭停戰後，美國的麻煩會更大。

俄與沙特、阿聯酋以及伊朗中東三個大國的這一次互動，雖然沒有更多提如何針對美國和以色列，但顯然這也才是最大的重點。這些還只是俄羅斯介入因素的影響，不要忘記中國也已經是強勢的介入。中國的目標當然就是推動中東「去美國化」的地緣政治演變。

中俄聯手或戰略一致，本就在推動中東演變問題上實力大增，而中東國家與美國的裂痕加深，就更有勝算。中東地緣政治演變加速，美國只能是戰略重返。而這不僅徹底打亂了拜登的中東戰略平衡計劃，也將徹底打亂其全球戰略，或者說徹底打亂其大國競爭戰略。

2023年10月17日，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇歡迎儀式上合影留念。（Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via Reuters）

如果說大國競爭在此之前一直是美國佔據主動，那麼此後美國可就要窮於應付中俄聯手主動出擊了。在當年奧巴馬選擇「中東勝利大逃亡」的時候，就認為這是美國犯下的重大戰略錯誤。在沒有完全控制住中東局勢的情況之下就「草草收兵」，必將失去中東的戰略控制權。

儘管美國的戰略重點東移，可中東畢竟是全球性戰略要地，更是世界能源重地。而美國是全球稱霸戰略，中東是不可或缺的重要一環。失去了中東局勢的控制權，或者說控制不住中東地緣政治演變，其全球戰略將徹底崩盤。