日本「鋼鐵香蕉」台灣大賣！廠商趕工納悶：你們想怎使用它？

日本廣島IRON FACTORY IKEDA公司販售的「鋼鐵香蕉」在台灣網絡爆紅，使得日本廠商收到大量來自台灣的訂單，這也讓該公司在X（舊稱Twitter）上載趕工製造的影片，並發文好奇問說，「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」



本屬無聊設計的鋼鐵香蕉，竟獲台灣人大愛！（按圖了解）

「香蕉鐵鎚DX」其實是一支外觀長得像香蕉的鐵鎚，1支大根售價為日幣1萬1877元（約港幣655元），小根售價為日幣3287元（約港幣181元），現在鋼鐵香蕉已經是全球市佔率第一，因為目前也只有IRON FACTORY IKEDA在販售。

香蕉鐵鎚DX的前身為香蕉槌，2019年IRON FACTORY IKEDA將菲律賓產香蕉內部金屬化處理，製作出全球唯一「香蕉槌」，後來有人許願想要一根香蕉鐵鎚，所以2020年又接着推出長度約20厘米、重量約1.5公斤的「香蕉鐵鎚DX」。

香蕉鐵鎚DX標榜不僅可於攝氏1千度環境下使用，還可以直接用來敲釘子，從發佈的影片來看，完全可以將一根釘子敲進去物體裏。IRON FACTORY IKEDA透露，這滿足了不少人想用水果來敲打釘子的願望。

網民們也在趕工製作的影片下方留言笑說：

．「這是護身用的鈍器吧？」

．「真的是金屬做的嗎？」



此外，還有台灣人留言表示：

．「感覺適合拿來當交換禮物」

．「就...槌子，敲人或祭拜擺盤」

．「我不知道台灣人為甚麼要買，可能是好玩吧…」



甚至有老司機喊說：

．「不要想歪！」



延伸閱讀：銷量全球第一 日本廠商製「鋼鐵香蕉」 實際用途竟然是槌仔？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】