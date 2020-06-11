HBO Max《老友記》團聚等到頸長　陪你重溫經典感人對白兼學英文

堪稱最經典不敗的美劇《老友記》（Friends），即將要重返HBO螢光幕了！除了有點神經質的Monica，你身邊是不是也有如劇中角色一般的朋友呢？一起來回味神劇，回顧人生。

《老友記》之所以經典，並不是因為多精彩的故事情節，而是這些角色們總是remind our own friends。像是Ross跟Rachel的愛情史；完美主義的Monica；總是用「How you doin」征服千萬女性的Joey；笑話超難笑的Chandler；最怪卻也最真誠的Phoebe；還有所有人都想朝聖的咖啡廳Central Perk……這些數不清的片段也就這樣陪伴我們度過了許多時光，對你來說哪句經典台詞最讓你難忘呢？

原來這個常見詞語暗示床事？還有Chandler超感人求婚對白 一起重溫《老友記》經典台詞兼學英文吧！（點圖放大閱讀）：

+ 28 + 27 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《老友記》之所以歷久不衰，正是因為無論發生什麼事情，做了什麼決定，他們都會選擇支持對方，就像主題曲唱的 《I'll be there for you》 ，總讓我們想起真實生活中的友誼，歷久而彌新。

想要重溫這六個好友的溫暖情誼嗎？別錯過將在HBO回歸的特輯。

資料來源：VoiceTube看影片學英語

團聚版6人世紀合體相關新聞及更多經典劇照（點圖放大瀏覽）：

+ 18 + 17 + 16

延伸閱讀：

追劇的英文怎麼說？ 5個你一定嘗試過的居家宅行為

當激情退散，夫妻的世界真實面臨的各種「感情問題」英文怎麼說?

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：經典美劇《六人行》強勢回歸：經典台詞回顧你的友情、愛情、人生，總有一句講到心坎裡！】