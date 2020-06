HBO Max《老友記》團聚等到頸長　陪你重溫經典感人對白兼學英文

堪稱最經典不敗的美劇《老友記》(Friends),即將要重返HBO螢光幕了!除了有點神經質的Monica,你身邊是不是也有如劇中角色一般的朋友呢?一起來回味神劇,回顧人生。

《老友記》之所以經典,並不是因為多精彩的故事情節,而是這些角色們總是remind our own friends。像是Ross跟Rachel的愛情史;完美主義的Monica;總是用「How you doin」征服千萬女性的Joey;笑話超難笑的Chandler;最怪卻也最真誠的Phoebe;還有所有人都想朝聖的咖啡廳Central Perk……這些數不清的片段也就這樣陪伴我們度過了許多時光,對你來說哪句經典台詞最讓你難忘呢?

原來這個常見詞語暗示床事?還有Chandler超感人求婚對白 一起重溫《老友記》經典台詞兼學英文吧!(點圖放大閱讀):

《老友記》之所以歷久不衰,正是因為無論發生什麼事情,做了什麼決定,他們都會選擇支持對方,就像主題曲唱的 《I'll be there for you》 ,總讓我們想起真實生活中的友誼,歷久而彌新。

想要重溫這六個好友的溫暖情誼嗎?別錯過將在HBO回歸的特輯。

資料來源:VoiceTube看影片學英語

團聚版6人世紀合體相關新聞及更多經典劇照(點圖放大瀏覽):

