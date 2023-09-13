Apple Watch Series 9全新「隔空2指」操控功能　還有少女粉色紅

Apple蘋果在今（13）日凌晨舉行秋季發表會，除了iPhone 15全系列新機亮相外，今年推出Apple Watch Series 9以及Apple Watch Ultra 2，主要升級內建晶片S9 SIP，號稱讓性能跟效能大幅提升。此外還新增2指神功功能，就算滿手東西也可以用單手兩指接觸讓手錶接電話，不用碰到手錶錶面。



Apple Watch Series 9 螢幕顯示亮度可達2000尼特，為舊款的2倍，而最低的亮度僅1尼特，減少在電影院觀影時的困擾。更推出新手勢功能，如果在左右其中一手因為等等因素無法使用時，只要用帶手錶的那支手，單手食指和拇指點兩下，就可以接聽或掛斷電話、播放暫停音樂，或是將桌面小工具往下滑，透過手錶偵測微小運動，能做到許多操控功能。

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並加強與 HomePod 的連結，播放音樂時 Apple Watch Series 9 會開啟「播放中」畫面直接操控。沒有播放內容時，「智慧型堆疊」會提供可在 HomePod 上播放的媒體建議。「精確尋找」可顯示 iPhone 大概的距離和方向，指引前往 iPhone 的所在位置。接近目標時，會出現觸覺回饋、提示聲和視覺指示符號。

此外，Apple Watch Series 9採用100%再生鋁金屬，也在製程、運送中減少碳足跡，搭配特定運動型錶環成為蘋果有史以來第一個碳中和產品。

除了原有顏色以外，Apple Watch Series 9新增粉色，建議售價399美元，香港建議售價自3199元起，9月14日上午9點開始訂購，9 月 22 日開始發售。此外還有推出和愛馬仕、Nike聯名錶帶。

為專業運動員、極限運動愛好者打造Apple Watch Ultra 2同樣搭載S9 SIP晶片，顯示器可達 3000 尼特峰值亮度，新推出的錶面更可在最外圈顯示海拔高度、水深或秒數等動態資訊。

鈦金屬錶殼極輕堅固，還有可保護藍寶石水晶玻璃錶面，防水達100公尺，通過 MIL-STD 810H 標準、IP6X 等級防塵功能。可透過藍牙連接功率計等自行車配件，以「即時動態」顯示在 iPhone 上。電池續航力部分，充一次電可使用36小時，低功耗模式則可以使用72小時。

Apple Watch Ultra 2建議售價為799美元，香港Apple Watch Ultra 2建議售價6399元起，9月14日上午9點開始訂購，9 月 22 日開始發售。

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