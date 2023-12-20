馬來西亞歌手許佳玲被狂粉刺殺身亡　未婚夫痛喊：老婆別走好嗎？

馬來西亞27歲女歌手許佳玲12月18日與一名男粉絲進餐，最後被對方連刺8刀身亡。她的弟弟和未婚夫19日分別在Facebook發文悼念她，其中未婚夫悲痛地寫道：「老婆，我愛你，我真的好想你，別走好嗎。」



許佳玲和未婚夫劉宇揚17日拍攝婚紗照，準備2024年結婚。許佳玲18日被一名男粉絲邀請到餐廳一起吃飯，但被他連捅8刀。她身上的傷口遍佈前胸、後背，其中一刀刺中心臟，因此喪命。男粉絲其後將遺體搬上車並回家。

劉宇揚表示，曾聽許佳玲說過，兇手追求並糾纏她長達2年仍不死心，她勉為其難答應見面。

劉宇揚19日在Facebook表示：「走得那麼突然，我的世界正在一點點的瓦解崩塌。我真的好像要你來給我一個擁抱。像以前一樣在我不安的時候擁抱我，告訴我：『不怕我還在呢』。」他說與許佳玲相約好要一起完成的事情都還沒完成，包括一起去冰島度蜜月和看北極光，以及結婚生孩子。

他指時常慶幸許佳玲出現在他的生命裏，帶給他太多感動，有很多幸福的瞬問，是他此時此刻回想起來都會流眼淚的程度。

許佳玲的弟弟許偉祥19日在Facebook上寫道：「大姐一路走好，下輩子再做你弟弟。」

延伸閱讀：韓23歲女「好奇」殺人兼虐屍 辯稱心理生理障礙 被判終身監禁