美國史上最長冤獄　非裔男白白坐牢48年　71歲終獲無罪釋放卻患癌

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）2023年12月作出判決，法官帕盧姆博（Amy Palumbo）表示，經過審理有力證據後發現，現年71歲的西蒙斯（Glynn Simmons），並沒有犯下數十年前被指控的謀殺罪名，正式裁定他無罪釋放。



《英國廣播公司》（BBC）報道，根據司法部的登記清冊顯示，重獲清白的西蒙斯，人生一共浪費48年時間在監獄內，是美國歷史上獲得無罪宣判的囚犯中，服刑時間最長的一人，甚至一度被判處死刑。

↓ 英媒2月28日刊出西蒙斯的訪問，他講述獲釋心情 ↓

全靠堅持上訴才逃過死刑 喊冤48年終獲證清白（點圖了解更多）：

+ 10

西蒙斯在1974年被指控，聯手同夥羅伯特（Don Roberts）謀殺一名卡洛琳（Carolyn Sue Rogers）的女性。

最初他兩人都被判處死刑，經過兩人不屈不饒上訴和替自己辯護，羅伯特最終改判無期徒刑，並在2008年獲得假釋。

數十年堅持自己無罪清白的西蒙斯，依舊不放棄任何一絲希望，持續上訴挑戰改判。

【延伸閱讀】美國非裔男冤獄16年獲賠逾600萬元 欲過新生卻遭警截停開槍擊斃（點圖放大瀏覽）：

+ 14

經過檢察官搜查，當年負責此案的檢方，在處理證據程序上存在嚴重瑕疵，包含沒有提交警方報告。

雖然重審的檢察官拒絕宣告西蒙斯無罪，但數十年過去後，該案件已沒有物證、檢方也不會再提出重審，讓西蒙斯能解脫枷鎖重生。

辯護律師表示，這樁美國史上最久的冤獄，他將協助西蒙斯提出冤獄賠償17萬5000美元（約1,367,401港元），但目前罹患癌症的老翁，生活開銷與龐大治療支出，讓他必須依靠募款才能維持生計。

延伸閱讀：

赴韓旅遊注意！強烈北極寒流來襲 首爾體感溫度剩-22℃

【本文獲「TVBS」授權轉載。】