哭泣有用？　以色列研究：眼淚可顯著降低男性攻擊性

以色列的一項研究顯示，人類的眼淚可發出一種化學信號，可顯著降低男性的攻擊性，並減少與攻擊相關的大腦活動。



法新社報道，這項研究由以色列魏茨曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）進行，研究員讓參與試驗的男性先嗅女性的眼淚或生理鹽水，然後讓他們玩一種可以進行報復對手的電腦遊戲。研究結果顯示，嗅過女性眼淚的男性的攻擊性降低了43.7%。

報告作者說，研究採用女性的眼淚，那是因為眼淚捐獻者為女性，因此這大概不能用性別依賴影響來解釋。

大量研究表明，嚙齒類動物的眼淚含化學物質，可以根據需要發出社交訊號。例如雌性小鼠的眼淚可以減少雄性小鼠彼此打架； 處於下屬地位的雄性鼴鼠會用自己的眼淚塗抹身體，這樣佔主導地位的雄性鼴鼠就會減少對它們的攻擊。

為了解類似的效應是否也發生在人類身上，由以色列博士生阿格龍（Shani Agron）領導的團隊，首先讓25名男性志願者接觸「情感」眼淚或鹽水。志願者無法分辨他們嗅的是什麼物質，因為兩種物質都是透明無味的。

實驗中的眼淚來自6名女性志願者，她們獨自觀看催淚的電影，並照鏡子用小瓶子收集流下她們臉頰的眼淚。

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阿格龍在一份聲明中說：「我們發現大多數願意捐眼淚的志願者是女性，因為女性流淚更容易為社會所接受。」

她補充說，由於之前的研究表明眼淚會降低男性的睾酮水平，而降低睾酮水平對男性的打擊性比對女性來得大。「我們於是開始研究眼淚對男性的影響，因為我們有更好的機會可以看到效果。」

研究員讓男性志願者玩一種累計金錢的電腦遊戲，虛構的對手可能會竊取他們的收益。若有機會，男性志願者可以讓對手輸錢來進行報復，即使他們不會從對手的損失中得到任何好處。

男性志願者嗅了眼淚後，玩電腦遊戲時尋求報復、攻擊性的行為減少了43.7%。這種情況與嚙齒類動物中觀察到的情況相似。但與嚙齒類動物不同的是，人類的鼻子沒有一種名為鋤鼻器（vomeronasal organ）的化學感結構。這種結構在我們物種的進化過程中失去。

最後，研究員還用核磁共振掃描儀為男性志願者的大腦進行了重複實驗。成像顯示當男性志願者在電腦遊戲中被激怒時，他們的大腦前額皮質和前島葉變得更加活躍，但如果他們嗅了眼淚，反應就不會那麼強烈。大腦前額皮質和前島葉與攻擊性相關。

研究作者在報告中寫道：「我們注意到，哭泣經常發生在人與人非常近距離的互動中，以至於『親吻流淚的臉頰』是跨文化中反覆出現的主題。」

研究作者說，發出化學訊號來防止攻擊性對於嬰兒來說可能更為重要 ，因為嬰兒是無法用言語與人溝通的。

以色列魏茨曼科學研究所的這項研究已發表在美國科學期刊《科學公共圖書館．生物學》雜誌（PLOS Biology）上。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

