日本研究：男性年紀增長精子質量下降　子女患自閉症風險上升

女性的卵子會隨着年紀上升而老化，高齡懷孕會增加子女患上遺傳病風險。日本最新研究指出，原來男子精子也會出現類似狀況。男性的衰老會影響精子的基因功能，增加子女發展神經障礙的風險，而其中一個是增加患上自閉症的機率。



女性卵泡的數量有限，且隨着年紀踏入40歲質量快速下降。相反男性精子則在睪丸中不斷製造，理論即使踏入60歲，依然保有生育能力，精子質量下降往往只表現在精子數量、形態和活動能力上。

日本東北大學最新研究指出，透過老鼠的實驗中發現，雄性年紀增加會影響精子的基因功能，但影響的不是精子的DNA本身，而是影響調控基因功能的「微小RNA」。

實驗用的白老鼠。從老鼠的實驗可找出精子質量隨年紀增加而下降。（Wikimedia Commons）

微小RNA在調節蛋白質生成過程中起着調控作用。DNA可被視為生物的設計藍圖，DNA指示生成的蛋白質支持着生命活動。DNA製造蛋白質時首先需要被轉錄成信使RNA（mRNA），然後根據信使RNA生成蛋白質。在這一過程中，微小RNA通過與mRNA結合，從而調節基因功能。

研究小組分析了老鼠精子中微小RNA隨着年齡的變化。結果顯示，在出生後3個月、12個月和20個月的老鼠精子中，共發現了447種不同的微小RNA，其中有210種在所有月齡中的精子中都存在，其他的則隨着年齡變化。變化的微小RNA主要負責結合與細胞死亡和神經系統相關的mRNA上，特別是與自閉症障礙相關的基因表達上。

換言之，隨着微小RNA的變化，會影響調控神經系統相關的功能，繼而影響子女的成長和發育，增加患上神經系統性疾病風險，包括自閉症。

自閉症是一種腦部發育障礙，患者的神經元及突觸連接及組織方式異於常人，繼而導致不同程度的社交、智力及發展障礙，

東北大學醫學神經科學教授大隅典子表示，科學家一直關注精子數量、形態和活動能力，以判斷男性的生育能力：「但我們現在知道了遺傳學的因素，衰老會增加下一代神經發育障礙的風險。在生殖輔助醫療中，減少這些風險非常重要。」

研究成果已在12月7日發表在最新一期的英國科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上。