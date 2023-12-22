泰國同性婚姻草案　國會下議院首讀通過

泰國內閣12月19日批准同性婚姻法案送交國會，國會下議院21日一讀通過。若法案獲國會通過，並得到王室同意，泰國將成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲政體，也是東南亞第一個國家。



據路透社報道，由政府、公民組織、反對黨前進黨和民主黨草擬的4份法案提呈下議院，它們的內容基本相同。

眾議院21日進行投票，371名議員中除了11人，其餘所有議員都批准立法草案，不過這些法案在2024年面臨最終表決之前需作合併。

根據政府的會議紀錄，一個由39人組成的委員會將在未來15天就4個法案進行審議，倘若它們在參院及眾院都過關，最終將交由泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）簽署生效。

副首相頌薩（Somsak Thepsutin）告訴國會：「原則上，這項法律草案旨在修訂民法中的某些條款，為無論男女的有情人訂婚和結婚開闢道路。這將在各方面提供與目前男女婚姻同等的權利、責任和家庭地位。」

頌薩說，泰國政府10月31日至11月14日展開的民調結果顯示，96.6%的受訪者支持同性婚姻法案。

2022年6月5日，泰國曼谷的驕傲遊行，參加者都戴好彩虹口罩參與。（Lauren DeCicca／Getty Images）

泰國是同性戀、雙性戀和跨性別者等（LGBTQ+）群體最開放的亞洲國家，但LGBTQ+維權組織認為，泰國的法律並未反映社會態度的變化，且仍然歧視這個群體和同性伴侶。

泰國國會下議院2022年審議同性婚姻法案，但尚未批准，下議院就解散舉行大選。首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）今年上台後，新政府11月21日原則上同意通過「民事和商事法」（Civil and Commercial Code）修正草案，，將法律用詞「男人和女人」（men and women）修改為「個人」（individuals）、「丈夫和妻子」（husband and wife）修改為「婚姻伴侶」（marriage partners），以讓同性伴侶可以獲得與異性伴侶一樣的婚姻權利。

賽塔早前指出，法案有助加強泰國的性別多元和家庭結構，「讓人們結婚，且享有與異性夫妻相同的權利與責任」。

儘管泰國已有許多同性伴侶組成家庭共同生活，但因缺乏法律承認，在同意伴侶就診、醫療照護、共同管理財產和繼承權利等方面沒有法律保障。

南加州大學臨床助理教授、維權組織「無國界.LGBT」創始人之一何韋恩說，很多同性伴侶會擔心這個問題。「我見過一些（與家庭成員）發生衝突的情況，因為在涉及臨終關懷、授權書甚至死後的財務規劃時，同性結合沒有任何法律保護。」

泰國同志大巡遊：圖為2022年6月5日LGBTQ群體和支持者參加在曼谷是隆區（又稱西隆區）參加同志驕傲月遊行。（Getty）

法案若通過有望推動粉紅經濟

不少人認為，同性婚姻法不僅能夠讓LGBTQ+群體得到平等權利，還可以帶動旅遊業和經濟活動。

「無國界・LGBT」希望，泰國在通過同性婚姻法案後，能發展為LGBTQ+群體的退休和醫療保健中心。

泰國婚慶公司則看好同性婚姻合法化會帶動業務增長。

總部位於布吉島的泰國婚慶策劃公司創始人沖叻達說，一直以來有LBGTQ+人士有興趣在泰國舉行婚禮，如果同性婚姻合法化，這方面的商機可能會增加。

沖叻達說：「我們必須培訓員工，因為我們處理的大多是異性婚姻，所以我們必須讓員工學習如何處理調查問卷等，並改變我們的溝通方式。」

派對策劃者根沙也認為，同性婚姻合法化帶來的經濟效益可能是巨大的。「粉紅經濟可以為整體經濟做出很大的貢獻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

