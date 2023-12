泰國同性婚姻草案　國會下議院首讀通過

泰國內閣12月19日批准同性婚姻法案送交國會,國會下議院21日一讀通過。若法案獲國會通過,並得到王室同意,泰國將成為繼台灣和尼泊爾之後第三個承認同性婚姻的亞洲政體,也是東南亞第一個國家。



據路透社報道,由政府、公民組織、反對黨前進黨和民主黨草擬的4份法案提呈下議院,它們的內容基本相同。

眾議院21日進行投票,371名議員中除了11人,其餘所有議員都批准立法草案,不過這些法案在2024年面臨最終表決之前需作合併。

根據政府的會議紀錄,一個由39人組成的委員會將在未來15天就4個法案進行審議,倘若它們在參院及眾院都過關,最終將交由泰王哇集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)簽署生效。

副首相頌薩(Somsak Thepsutin)告訴國會:「原則上,這項法律草案旨在修訂民法中的某些條款,為無論男女的有情人訂婚和結婚開闢道路。這將在各方面提供與目前男女婚姻同等的權利、責任和家庭地位。」

頌薩說,泰國政府10月31日至11月14日展開的民調結果顯示,96.6%的受訪者支持同性婚姻法案。

2022年6月5日,泰國曼谷的驕傲遊行,參加者都戴好彩虹口罩參與。(Lauren DeCicca/Getty Images)

泰國是同性戀、雙性戀和跨性別者等(LGBTQ+)群體最開放的亞洲國家,但LGBTQ+維權組織認為,泰國的法律並未反映社會態度的變化,且仍然歧視這個群體和同性伴侶。

泰國國會下議院2022年審議同性婚姻法案,但尚未批准,下議院就解散舉行大選。首相賽塔(Srettha Thavisin,又譯社德他)今年上台後,新政府11月21日原則上同意通過「民事和商事法」(Civil and Commercial Code)修正草案,,將法律用詞「男人和女人」(men and women)修改為「個人」(individuals)、「丈夫和妻子」(husband and wife)修改為「婚姻伴侶」(marriage partners),以讓同性伴侶可以獲得與異性伴侶一樣的婚姻權利。

賽塔早前指出,法案有助加強泰國的性別多元和家庭結構,「讓人們結婚,且享有與異性夫妻相同的權利與責任」。

儘管泰國已有許多同性伴侶組成家庭共同生活,但因缺乏法律承認,在同意伴侶就診、醫療照護、共同管理財產和繼承權利等方面沒有法律保障。

南加州大學臨床助理教授、維權組織「無國界.LGBT」創始人之一何韋恩說,很多同性伴侶會擔心這個問題。「我見過一些(與家庭成員)發生衝突的情況,因為在涉及臨終關懷、授權書甚至死後的財務規劃時,同性結合沒有任何法律保護。」

泰國同志大巡遊:圖為2022年6月5日LGBTQ群體和支持者參加在曼谷是隆區(又稱西隆區)參加同志驕傲月遊行。(Getty)

法案若通過有望推動粉紅經濟

不少人認為,同性婚姻法不僅能夠讓LGBTQ+群體得到平等權利,還可以帶動旅遊業和經濟活動。

「無國界・LGBT」希望,泰國在通過同性婚姻法案後,能發展為LGBTQ+群體的退休和醫療保健中心。

泰國婚慶公司則看好同性婚姻合法化會帶動業務增長。

總部位於布吉島的泰國婚慶策劃公司創始人沖叻達說,一直以來有LBGTQ+人士有興趣在泰國舉行婚禮,如果同性婚姻合法化,這方面的商機可能會增加。

沖叻達說:「我們必須培訓員工,因為我們處理的大多是異性婚姻,所以我們必須讓員工學習如何處理調查問卷等,並改變我們的溝通方式。」

派對策劃者根沙也認為,同性婚姻合法化帶來的經濟效益可能是巨大的。「粉紅經濟可以為整體經濟做出很大的貢獻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載