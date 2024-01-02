日本地震｜能登7.6級強震屬「餘震」？專家：或與地下水有關

2024年伊始，日本石川縣能登半島就發生規模7.6強震，日本西側沿岸、南韓東邊海域皆發佈海嘯警報，不容輕忽。日本地震考古學者表示，這場地震可能是2023年5月一場規模6.5地震的餘震。



開年這場地震來得又急又大，主震發生後1小時內，震度1級以上的餘震多達19次，晚間也有多次5級餘震，日本政府已將此次地震命名為「令和6年（2024年）能登半島地震」，足見其震撼程度。

是次地震威力強大，當地不少房屋皆受損傷甚至被毁：（按圖了解）

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日媒《產經新聞》報道，地震考古學者寒川旭表示，能登半島位置有多處斷層，其中幾處斷層近期開始活躍，從而造成這次地震，不僅如此，1月1日這場地震恐怕還和2023年5月一場規模6.5地震有關，「（令和6年能登半島地震）恐怕是一系列斷層活動帶來的連鎖事件之一」。由於這場地震震源「極淺」，短期內不排除有頻繁餘震，並造成建物損壞倒塌、火災、土石流等災害。

日本氣象廳1日在記者會上，自令和2年（2020年）末以來，這次地震區域的斷層活動範圍正在擴大。寒川旭說，斷層活動釋放能量帶來地震，但因現在斷層變的活躍，近期地震狀況恐將接連發生，能登半島的其他區域也會有大地震發生機會。

他也提到，最令日本恐懼的「南海海槽大地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁出現地震情形，範圍北至北陸的能登半島，南至九州，根據目前情況判斷，1月1日發生的地震，推測就是菲律賓海板塊和阿穆爾板塊（Amurian Plate）邊界的斷層在活動導致。

而東京工業大學地震學教授中島淳一有其他看法，《日本經濟新聞》報道，中島淳一認為，地下水上升滲入斷層，會使斷層容易滑動，引起地震。根據地震波分析結果，地下約20公里到30公里處存在地下水積水，若地下水上升到距離地表10公里到15公里處，引發地震的可能性就高。不過地下水變動誘發地震的機制目前還有很多未知數，今後需要更加留意餘震發生。

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