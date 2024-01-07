737 MAX「甩窗」與控制塔對話曝光　機長超冷靜載177人平安迫降

由波音737 MAX 9執飛的美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）航班5日發生驚險意外，起飛後窗戶及部份機身脫落飛走，導致機身開了大洞，機艙內也劇烈失壓。幸好，女機長全程冷靜應對，沉穩駕駛飛機返回波特蘭國際機場，也讓機上177人全數平安着陸，如今她與控制塔的通話紀錄也被報導與瘋傳。



這架波音737 Max-9客機編號AS1282，5日晚間在俄勒岡州上空3英里（約4.8公里）發生意外，最終在起飛約20分鐘後平安返回迫降。

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美媒引述通話紀錄報道，女機長語氣平穩地通報，「西雅圖阿拉斯加1282，我們剛剛減壓，我們宣布緊急狀態。我們必須下降到10000英呎。我們需要減壓……我們必須返回波特蘭。」

女機長要求再次下降高度，並且回報當時所有已知及必要的資訊，「是的，我們正處於緊急狀態，我們正在減壓，我們確實需要返航，我們機上有177名乘客。我們的燃料是18900磅」，面對控制塔詢問是否還需要額外時間消耗掉燃料，她也斷然判定，「不用」。

此時，控制塔詢問，「阿拉斯加1282，所以妳準備好進場了嗎？左側28跑道可以嗎？」女機長則回覆還需要大約10分鐘，準備好之後會立刻通報。

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儘管控制塔當時掌握的資訊很少，只知道飛機發生壓力問題，機上共有177人及1.89萬磅燃料，但憑藉雙方專業表現，仍讓客機安全迫降。而阿拉斯加航空也已經發布聲明，宣布暫時停飛所有65架波音737 Max-9。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】