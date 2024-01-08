日本地震｜寄贈救援物資別送辛辣拉麵？烹飪專家曝原因

日本石川縣元旦發生規模7.6強震，截至1月6日已有至少126人罹難，超過2016年熊本地震。日本媒體在報道相關新聞時，特別列出清單，呼籲大眾不要捐助千羽鶴、慰問信等物品，其中包括韓國的「辛辣拉麵」，引起好奇「日本人到底多討厭韓國辛辣拉麵？」對此，日本烹飪專家近日出面解釋背後原因。



有網民以「日本人很討厭辛拉麵」為題，在八卦版貼出日媒截圖指出，日本媒體要求不要輸送物資，有千羽鶴、慰問信等無用之物，以及一些快過期的物品或明顯太舊的二手衣物等，還特別提到千萬不要捐辛辣拉麵，「日本人到底有多討厭辛辣拉麵？居然要在新聞提千萬不要送？」

圖為日本電視台播出災區不需要的物品，韓國「辛いラーメン」上榜。（日本電視台截圖）

許多網民紛紛猜測「日本人普遍沒吃那麼辣」、「日韓關係不和」、「不合日本人口味」。因為在過去日本地震期間，都會出現超市貨架一掃而空，就除了韓國辛辣拉麵。

其中，早有一些網民猜到比較接近的理由：

．「是因為辣」

．「當地就缺水了，受災還要吃辣喝更多水，很不方便」

．「辛辣拉麵不適合當救援物資，因為泡不開」

．「其實是因為有些災區斷水斷電，沒熱水用也不能煮」

．「災區不只缺水還缺流動廁所，辛辣拉麵會引起衛生問題」



對此，日本烹飪專家1月3日在社交平台X（前稱Twitter）發文解答，烹調包括辛辣拉麵在內的辣味泡麵，消耗的水超出必要地多，所以不適合水資源稀缺的緊急情況。若災難發生時缺水，手邊又只有辣味即食麵，可以利用家家戶戶都有醬油、味素來烹調麵體，煮一碗醬油拉麵，而不使用内附的辣味包。

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