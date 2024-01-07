DJ SODA聞日本地震「令人心碎」捐百萬日元 希望捐款能幫上小忙
撰文：聯合新聞網
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韓國性感女神 DJ SODA 過往曾到日本進行演出，她在得知日本強震消息後向日本非政府組織「PEACE BOAT Disaster Relief（PBV）」捐款100萬日幣（約5.4萬港幣），用於幫助當地災民。
DJ SODA 5日曬出捐款單，她於社群寫道：「日本受到地震影響，真是令人心碎」，她表示希望捐款能對當地災民有一點幫助，更多人能加入捐贈，也盼日本早日恢復，不再有受到損害。
DJ SODA 去年8月曾在日本大阪音樂節上演出，活動後她透露與觀眾互動時遭性襲胸，引起爭議，日本警方出手調查，2男發聲致歉並主動到警察局自首，11月時日媒再報導DJ SODA已收到包括自首2男子及另一名涉案女子的道歉信，雙方達成和解。
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有日本網友看到 DJ SODA 捐款幫助日本，留言感謝她，表示「音樂節後你應該收到了很多惡評...謝謝你對日本的關心」、「即使一些愚蠢的日本人惹惱了妳，但你仍為那些善良的日本人捐款，謝謝你」、「雖然過去發生過不好的事，謝謝你為日本捐款」。
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