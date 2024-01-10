又有機師聽錯指示：泰越捷航空客機福岡機場誤闖「掘頭路」被困

一部航班編號為VZ810的泰越捷航空（Thai Vietjet Air）客機1月10日上午在日本福岡機場降落後，疑因機師聽錯控制塔指令，將它開進一條沒有出口的滑行道。它因此被困，機場須出動拖車前往救援。



廉價航空公司泰越捷航空一架空中巴士A321型客機從泰國曼谷國際機場起飛，日本時間上午8時45分降落在福岡機場。它降落後理應按照控制塔指示滑行前往客運大樓。

惟機師將客機開進一條單程「掘頭路」，那是飛機進行維修後用於測試引擎的地方。泰越捷客機進退不得，只好向機場求救，不久後拖車出動，將飛機往後推，讓飛機脫困。

事件中無人受傷，也沒導致跑道封閉影響其他航班。

泰越捷航空（Thai Vietjet Air）客機印在旗下客機的標誌。（泰越捷航空社交媒體X圖片）

日本放送協會（NHK）10日稱，進入「引擎測試區」前地上有一個巨大的X標記，以防其他飛機誤進。

福岡機場辦公室認為事件緣於某種錯誤。辦公室認為，交通管制員的通訊沒問題，是機師誤解空中交通管制員的指令。

日航客機2024年1月2日在日本東京羽田國際機場與海上保安廳的飛機相撞後完全燒燬。（共同社/路透）

相信不少人仍對1月2日日本東京羽田機場兩機擦撞意外記憶猶新。當天一部日本海上保安廳定翼機原定從機場出發運送物資至地震災區，卻在跑道上與日本航空（JAL，簡稱日航）客機發生擦撞，兩機着火。客機所有人逃出，但海保機上1人重傷、5人身亡。

事後多項證據指出，海保機人員聽錯控制塔指令誤闖跑道。海保機上唯一生還的機師供稱，當時「獲准進跑道」時，也向機上其他組員進行確認，沒人發現聽錯指令。而海保機上疑似所有人都將控制塔的「第一順位預備起飛」誤解為「第一順位起飛」。

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