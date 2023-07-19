全球護照排名2023出爐！新加坡成最強護照 香港排第17 BNO排第幾?

亨利護照指數（Henley Passport Index）根據國際航空運輸協會 (IATA) 的資料編製而成，昨日（18日）Henley公布了2023年最新全球護照排名，新加坡擊敗了日本成為最強護照，在全球227個旅遊目的地中，擁有192個免簽國。而香港護照方面則排在17位，可以免簽證前往170個目的地。



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在2023年最新全球護照排名中，新加坡護照以192個目的地勇奪「最強護照」寶座。而新加坡的勁敵日本則跌落第3，是5年內首次跌落榜首，雖然日本在去年擁有193個目的地，現時與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、韓國和瑞典並列第3名，擁有189個目的地。第二名則由德國、意大利和西班牙3個國家以190個目的地拿下。

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在香港特區護照方面，排名第17名，擁有170個目的地免簽證待遇，排名較去年稍升一位，不過目的地就反而由171個變170個，也有人提到香港護照的極大優勢是「一本在手，全歐洲通行」，而許多大國的護照都未能做到。澳門和台灣以144個目的地並列31名，中國排名第63位，有80個目的地。倒數三名分別是敘利亞、伊拉克和阿富汗，目的地數量為30、29和27個。

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值得留意的是英國和美國在2014年時曾經並列第一，擁有174個免簽國，後來排名開始下跌，美國至今再跌2名以184個免簽國排名第8，英國則是稍為上升2名，以188個免簽國排名第4。而部分港人持有的BNO護照（British National (Overseas)），在亨利護照指數中則未有列明，亦非等同英國護照，如去越南、台灣等地仍須提前申請簽證，不過BNO免簽證或落地簽證的國家或地區，仍有超過180多個，排名比香港特區護照來得高，旅行時帶定晒兩本無壞！

完整排名按此：Henley Passport Index

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