2024最大選舉年　全球金融市場將出現動盪？

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，英國將在2024 年下半年舉行大選，但這只是未來一年中選舉活動的冰山一角。今年將是歷史上規模最大的選舉年，美國和全球其他50多個國家（包括印度和墨西哥）也將進行選舉，總共將有超過40億人投票。



作者：英國基爾大學（Keele University）經濟學高級講師Gabriella Legrenzi，西英格蘭大學（The University of the West of England ）經濟學高級講師Reinhold Heinlein，樸茨茅夫大學（University of Portsmouth）宏觀經濟學高級講師Scott Mahadeo



這一切將如何影響經濟和金融市場？現任政治家希望在經濟更好的時候舉行選舉，以增加他們連任的機會。他們往往還會通過操縱稅收和支出，在投票日前向選民展示一幅（短暫的）美好圖景。

然而，把握選舉時機說起來容易做起來難。歷史表明，英國自1900年以來舉行的31次選舉中，有18次是在經濟衰退期舉辦（2024年可能也是如此）。為選舉「派錢」的時機不同，對經濟造成的影響也有很大差別。

選舉與市場

選舉對金融市場的影響同樣反覆無常。一方面，眾所周知，投資者不喜歡不確定性。這就表明在選舉前股市回報率較低，而在選舉結果出來後回報率較高。然而，也有許多不支持這一觀點的證據。2000年的一項研究顯示，在包括美國和英國在內的33個國家中，均有證據表明選舉前的回報率較高。

圖為英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2023年12月16日訪問意大利期間，在羅馬出席活動。（Reuters）

關於選舉結果對市場的影響，也存在相互矛盾的情況。一些研究結果表明，左翼勝出往往與股市回報率較低有關——因為投資者預期支出增加會引發通脹，同時稅收增加也會減少消費。但也有證據表明，美國的股市回報率在民主黨獲勝時更高。

對這些不一致現象的一種解釋是，當選舉是相對罕見的事件時，很難歸納出有意義的模式。下圖顯示了英國富時100指數（FTSE 100 index）與大選（棕色豎線標出）之間的類似不一致性。白色為工黨執政時期，灰色為保守黨執政時期（包括2010至15年的自由黨—工黨聯盟）。

無論是大選還是政治領導層的更迭，都很難對市場產生深遠的影響，反倒是其他事件的影響通常還更大。例如，2020年富時指數的大幅下跌，與幾個月前約翰遜（Boris Johnson）在大選中獲得壓倒性勝利無關，而是受到疫情的影響。

富時100 指數、政治領導力和英國大選

不同選舉期間的股市表現圖

作者根據華爾街日報數據編制。（The Conversation）

作者對來自 https://www.wsj.com/market-data/stocks 的數據的闡述，作者提供（不得重複使用）

下圖則通過波動率指數（VIX，又稱投資者恐懼指數）來展示美國大選和股市的不確定性，——任何超過20的指數都被視為緊張時期。的確，該指數有時會在大選前達到頂峰，但這並不一定意味着兩者之間存在因果關係。2008年奧巴馬對陣麥凱恩（John McCain）的那場大選前，波動率指數達到創紀錄的恐慌值，60，當時美國正經歷全球金融危機，GDP下降超過4%。

美國大選與股市不確定性

作者根據華爾街日報數據編制。（The Conversation）

其中一種排除這些無關影響因素的方法，是把焦點放在一場選舉上。下表以大選前、大選期間和大選後3個月為窗口，研究了英國和美國在過去9次大選中主要金融變量的平均值。

然而，結果同樣不是特別有啟發性。從波動率指數可以看出，投資者的不確定性在大選前往往會增加，而在大選後則會減少。然而，富時指數和標準普爾指數（S&P）卻並沒有因此而呈現出一致的模式。在英國，67%的情況下，股市回報率在選舉月平均為正值，而在選舉前後則下降。美國股市往往在選舉前走低，然後在選舉期間和選舉後上漲。

美國/英國大選與市場行為

市場在過去九次大選中的表現一覽表：

作者根據華爾街日報數據編制。（The Conversation）

外匯市場如何？在美國和英國這樣的國家，貨幣在外匯市場上自由交易，當投資者認為經濟將走弱時，貨幣價值通常會下跌，而當他們認為經濟將走強時，貨幣價值通常會上漲。

從英鎊和美元（使用將其與一籃子其他貨幣進行比較的指數值）來看，這兩種貨幣在選舉月期間都趨於疲軟。這似乎支持了選舉前投資者存在不確定性的觀點。然而，如果觀察選舉後的月份，不一致的情況又出現了，美元通常略微走弱，而英鎊則略微走強。

圖為美國前總統特朗普出席集會。（Reuters）

這意味着什麼

雖然大選備受關注，但這些結果表明，大選對金融市場的影響很難辨別，最多只是曇花一現。但這並不是說大選與2024年的市場無關。

考慮到投票國家的規模和數量，以及它們對金融市場和大宗商品市場的重要性，不確定性很可能會在短期內推動市場下跌。此外，還存在金融傳染的風險，即負面衝擊在不同經濟體之間傳播。

不過，從長遠來看，對金融市場來說，最終重要的不是短期政策或選舉承諾，而是經濟狀況。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。