2024最大選舉年　全球金融市場將出現動盪？

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)表示,英國將在2024 年下半年舉行大選,但這只是未來一年中選舉活動的冰山一角。今年將是歷史上規模最大的選舉年,美國和全球其他50多個國家(包括印度和墨西哥)也將進行選舉,總共將有超過40億人投票。



作者:英國基爾大學(Keele University)經濟學高級講師Gabriella Legrenzi,西英格蘭大學(The University of the West of England )經濟學高級講師Reinhold Heinlein,樸茨茅夫大學(University of Portsmouth)宏觀經濟學高級講師Scott Mahadeo



這一切將如何影響經濟和金融市場?現任政治家希望在經濟更好的時候舉行選舉,以增加他們連任的機會。他們往往還會通過操縱稅收和支出,在投票日前向選民展示一幅(短暫的)美好圖景。

然而,把握選舉時機說起來容易做起來難。歷史表明,英國自1900年以來舉行的31次選舉中,有18次是在經濟衰退期舉辦(2024年可能也是如此)。為選舉「派錢」的時機不同,對經濟造成的影響也有很大差別。

選舉與市場

選舉對金融市場的影響同樣反覆無常。一方面,眾所周知,投資者不喜歡不確定性。這就表明在選舉前股市回報率較低,而在選舉結果出來後回報率較高。然而,也有許多不支持這一觀點的證據。2000年的一項研究顯示,在包括美國和英國在內的33個國家中,均有證據表明選舉前的回報率較高。

圖為英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)2023年12月16日訪問意大利期間,在羅馬出席活動。(Reuters)

關於選舉結果對市場的影響,也存在相互矛盾的情況。一些研究結果表明,左翼勝出往往與股市回報率較低有關——因為投資者預期支出增加會引發通脹,同時稅收增加也會減少消費。但也有證據表明,美國的股市回報率在民主黨獲勝時更高。

對這些不一致現象的一種解釋是,當選舉是相對罕見的事件時,很難歸納出有意義的模式。下圖顯示了英國富時100指數(FTSE 100 index)與大選(棕色豎線標出)之間的類似不一致性。白色為工黨執政時期,灰色為保守黨執政時期(包括2010至15年的自由黨—工黨聯盟)。

無論是大選還是政治領導層的更迭,都很難對市場產生深遠的影響,反倒是其他事件的影響通常還更大。例如,2020年富時指數的大幅下跌,與幾個月前約翰遜(Boris Johnson)在大選中獲得壓倒性勝利無關,而是受到疫情的影響。

富時100 指數、政治領導力和英國大選

不同選舉期間的股市表現圖

作者根據華爾街日報數據編制。(The Conversation)

作者對來自 https://www.wsj.com/market-data/stocks 的數據的闡述,作者提供(不得重複使用)

下圖則通過波動率指數(VIX,又稱投資者恐懼指數)來展示美國大選和股市的不確定性,——任何超過20的指數都被視為緊張時期。的確,該指數有時會在大選前達到頂峰,但這並不一定意味着兩者之間存在因果關係。2008年奧巴馬對陣麥凱恩(John McCain)的那場大選前,波動率指數達到創紀錄的恐慌值,60,當時美國正經歷全球金融危機,GDP下降超過4%。

美國大選與股市不確定性

作者根據華爾街日報數據編制。(The Conversation)

其中一種排除這些無關影響因素的方法,是把焦點放在一場選舉上。下表以大選前、大選期間和大選後3個月為窗口,研究了英國和美國在過去9次大選中主要金融變量的平均值。

然而,結果同樣不是特別有啟發性。從波動率指數可以看出,投資者的不確定性在大選前往往會增加,而在大選後則會減少。然而,富時指數和標準普爾指數(S&P)卻並沒有因此而呈現出一致的模式。在英國,67%的情況下,股市回報率在選舉月平均為正值,而在選舉前後則下降。美國股市往往在選舉前走低,然後在選舉期間和選舉後上漲。

美國/英國大選與市場行為

市場在過去九次大選中的表現一覽表:

作者根據華爾街日報數據編制。(The Conversation)

外匯市場如何?在美國和英國這樣的國家,貨幣在外匯市場上自由交易,當投資者認為經濟將走弱時,貨幣價值通常會下跌,而當他們認為經濟將走強時,貨幣價值通常會上漲。

從英鎊和美元(使用將其與一籃子其他貨幣進行比較的指數值)來看,這兩種貨幣在選舉月期間都趨於疲軟。這似乎支持了選舉前投資者存在不確定性的觀點。然而,如果觀察選舉後的月份,不一致的情況又出現了,美元通常略微走弱,而英鎊則略微走強。

圖為美國前總統特朗普出席集會。(Reuters)

這意味着什麼

雖然大選備受關注,但這些結果表明,大選對金融市場的影響很難辨別,最多只是曇花一現。但這並不是說大選與2024年的市場無關。

考慮到投票國家的規模和數量,以及它們對金融市場和大宗商品市場的重要性,不確定性很可能會在短期內推動市場下跌。此外,還存在金融傳染的風險,即負面衝擊在不同經濟體之間傳播。

不過,從長遠來看,對金融市場來說,最終重要的不是短期政策或選舉承諾,而是經濟狀況。

