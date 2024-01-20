美國新罕布什爾州下週初選看點：黑利一戰定生死？拜登急功喊Pass

下一場美國總統候選人提名戰1月23日在新罕布什爾州（New Hampshire） 開打。得勝的共和黨候選人很可能是11月大選中美國現任總統拜登（Joe Biden）的對手。此外這對前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）來說更是一場硬仗。



新州23日舉行初選。與艾奧瓦州（Iowa）15日結束的黨團會議不同，新州初選是選民直接投票，而不是像艾奧瓦黨團會議般先討論再投票。此外無黨派選民亦可參加。

共和黨3位候選人將爭奪這州22張黨代表票，它們將在排名靠前的候選人當中，按比例分配。

候選人最終只要拿到1,215張黨代表票，便能成為共和黨提名的總統候選人，在7月的全國代表大會正式接受黨提名。

三人戰／二人戰？

挾着在艾奧瓦州初選大勝氣勢轉戰新州的特朗普（Donald Trump）是大熱門。對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）來說，這可能是他們縮窄與特朗普差距的最佳，或最後機會；對黑利來說尤其如此。

路透社17日引述民調及538分析網站數據稱，預料特朗普在新州的支持率達47%， 黑利以近34%居次，德桑蒂斯則僅得約5%。

該州共和黨資深謀士梅里爾（Jim Merrill）稱，「她（黑利）不需在新州獲勝，但她必須強勢地選完，因此新州有說法指，這是（特朗普和黑利）二人間的競賽。」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月16日在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）出席競選集會。（Reuters）

左右選情的人

新州獨立選民佔整體40%，過去曾為選舉帶來意外。特朗普雖形勢佔優，但該州人口組成令黑利有望爭取到更多溫和選民支持。

新州也有較多的高學歷溫和派共和黨選民，而本來在該州有近10％黨內支持的「唯一反特朗普候選人」、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）也退選了，被認為有助黑利。

惟黑利面前的確是一座大山。根據15日艾奧瓦黨團會議後的兩項民調結果，特朗普在新州的支持度分別是52％和50％，黑利則為38％和36％。路透社形容，今次新州初選是考驗特朗普是否能複製艾奧瓦州的成功。

美國共和國總統候選人、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）2024年1月16日在新罕布什爾州（New Hampshire）布雷頓森林（Bretton Woods）出席競選活動。（Reuters）

此戰重要性

黑利倘在新州勝出，將是表明她甚具人氣，並可能會得到足夠支持來帶領共和黨在11月的大選中取勝。倘若她最近數月在新州的良好勢頭無以為繼，特朗普料將成為推定的共和黨候選人。

特朗普即使輸掉新州，對他的對手來說未來都是苦戰。根據路透社與益普索（Ipsos）最新民調，他在南卡羅來納州（South Carolina）的支持度，領先對手約30個百分點；在全國而言，他領先37個百分點。

美國前駐聯合國大使黑利未來的競選之路究竟是「遇寒愈強」還是「直入冰窖」，料在新罕布什爾州之戰後有答案。圖為2024年1月18日競選職員在黑利來到新州霍利斯（Hollis）拉票前，於當地一處的雪堆中插上她的宣傳板。（Reuters）

拜登與新州搞事

新州與民主黨之間就初選舉行日程發生爭端，民主黨首場初選因此變得別扭，以及看來不知是搞笑還是搞事——因不論最終結果如何，新州所有候選人將不會獲分黨代表票。

拜登和民主黨全國代表大會（DNC）本希望第一場初選在南卡州舉辦。拜登將艾奧瓦州和新州從黨內初選日程的首位撤下。這兩個白人佔多數的州在2020年沒選拜登，但南卡州大量非裔選民是將他送進白宮的一大助力。

新州拒絕「讓路」，2023年11月15日將該州初選日期定為2024年1月23日。

根據州法律，新州總統初選至少要比各州早7天舉行。它的「堅持己見」雖讓它保留其「全國初選第一州」地位，但承受DNC懲罰，包括失去DNC的代表資格。

這也意味着，拜登的名字不會出現在今年新州初選名單上。

圖為2024年1月8日，美國總統拜登來到南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）拉票，在一間餐廳與人合照。（Reuters）

拜登因上述爭議不參加新州初選，直接跳到南卡州。隨着拜登「喊Pass」，以及沒有有力的候選人參加，民主黨新州初選重要性顯然大減。

明尼蘇達州民主黨眾議員菲利普斯（Dean Phillips）和曾在2020年競選總統的激進派民主黨人威廉森（Marianne Williamson）看來都沒什麼勝算，也不構成什麼威脅。

話雖如此，拜登在新州的盟友仍發起讓拜登成為「非正式候選人的侯選人」（write-in candidate），籲選民在印有菲利普斯和威廉森姓名的選票上，自行填上拜登的名字，投票給他。這將被視為拜登盟友用於量度菲利普斯和威廉森支持度的工具。