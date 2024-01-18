以軍：以色列黎巴嫩邊境戰爭可能性「大大增加」

以色列軍方稱，以色列與黎巴嫩在北部邊境爆發戰爭的可能性已經「大大增加」。



法新社報道，以色列陸軍總司令哈萊維（Herzi Halevi）星期三（1月17日）訪問以色列北部時發表聲明說：「我不知道北部的戰爭何時爆發，但我可以告訴你，未來幾個月內發生戰爭的可能性比過去要高得多。」

以色列北部與黎巴嫩南部接壤。去年10月7日以哈衝突爆發後，以色列國防軍和黎巴嫩真主黨在以黎邊境地區也持續交火，但規模有限。

本月早些時候，以色列向黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，殺死了在貝魯特居住的哈馬斯政治局副主席阿魯裏，此事給以黎之間又添一層陰影。後來雙方暗示無意開戰，但黎巴嫩稱，若以色列將戰爭擴大到黎巴嫩，黎方也不畏還擊。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7日以巴戰爭開始以來首次就事件發表講話。圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特南郊一處播放他的講話內容，他的支持者在台下聆聽。（REUTERS）

哈馬斯的武裝組織星期三說，他們已從黎巴嫩南部向以色列發射了20枚火箭彈，以回應以軍在加沙的「大屠殺」，以及阿魯裏在貝魯特遭襲死亡事件。

以軍同天對黎巴嫩南部進行了空襲，包括「恐怖分子的基礎設施和一些活躍的發射器」。

法新社另引述當地官員和安全人士稱，以色列星期二（16日）對黎南一個地點發動了最猛烈的攻勢。

據法新社統計，在以黎三個多月的暴力衝突中，黎巴嫩已有190多人死亡，包括140多名真主黨戰士和20多名平民，其中有三名記者。以色列當局則稱，在以色列北部，已有九名士兵和六名平民喪生。