英國王室｜安德魯王子面臨被趕出溫莎堡　這次再沒有英女王來救他

撰文：外灘
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如果投票選出21世紀麻煩最多的王室成員，英王查理斯三世（King Charles III）的親弟弟安德魯王子（Prince Andrew）一定首當其衝。

1月初愛潑斯坦案件最新一輪法庭文件依序曝光，僅僅1月10日一天內，他的名字就出現了69次。新證人愛潑斯坦的老管家胡安．阿萊西說他是佛州豪宅的貴客，不僅在這裏「住過好幾週」，而且每天都會接受「按摩」。而他之前的受害者，朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）和舍貝里（Johanna Sjoberg）的原版證詞也被首次公開。

原本罪行被淡忘，正試圖恢復名譽的王子，再次被聚光燈對準。這位63歲的「王室大男孩」，回應方式始終如一的虛偽——震驚，痛心，無法承受。與他關係密切的消息人士稱：「他把自己鎖在一個房間裡，不知道如何應對，非常傷心。」不過不管他有多「痛心」，查理斯國王和英國百姓對他的耐心已經徹底耗盡。不久的將來，他很可能會被趕出目前居住的溫莎王家小屋。

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國王取消津貼　轄地百姓撇清關係

不久前，大家還以為安德魯和王室的關係有所緩和。聖誕節的時候，他參與了一年一度的王室聖誕節郊遊。這是近半年以來，他首次回歸王室活動。 之前六月的君主生日遊行、十一月的王室陣亡將士紀念日，他都沒出現過。活動現場，看到大家都舉起手機拍攝，他還饒有興致地問道：「為什麼每個人都在拍攝？我覺得這挺有趣的。」

不過新的法庭文件公佈後，他可能不再能像這樣和公眾「民聊」。 不少民眾支持警察廳重新對他進行調查，還有人直接舉報了他。哥哥查理斯也對他很失望，可能會下狠心將他趕出住所。

安德魯目前住在溫莎的王家小屋（Royal Lodge）。 這座莊園有300多年歷史，非常漂亮，裏面有30個房間，包括10間臥室。但醜聞頻傳、頭銜被層層降級的他，如今已經不適合繼續住在這裏。

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去年查理斯就「建議過」他搬入梅根和哈利的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），那是一座較小的五居室宅邸。不擅長回應新聞的安德魯擅長應付「房東」。 他住在現在的房子裏堅持不走，再加上和他同住的前妻得了癌症，查理斯更難趕走他們。

直到最近醜聞再爆發，有內部人士稱，查理斯會「更堅定果斷地採取行動，解決『安德魯問題』」。王室將停止發放他高達300萬英鎊的別墅保安費，這對安德魯來說將是一筆無力負擔的巨款。

除此之外，他的封地居民也急着要擺脫他。他目前僅剩的頭銜主要有三個，約克公爵、因弗內斯伯爵和基利利男爵，這曾經是媽媽英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）贈予他的新婚禮物。如今，民調顯示，80%的約克居民希望剝奪他與約克市的任何關聯。 甚至有議員為此專門提交了新的法案。而蘇格蘭人民也發起請願書，要求剝奪安德魯與因弗內斯的聯繫，請願書已經獲得11000個簽名。 基利利前議員派崔克布朗也同意這項呼籲。

哥哥對他避之不及，轄地百姓視他為恥辱。 21世紀的王室成員，還能有誰比安德魯混得更糟糕呢？

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致使安德魯名聲一落千丈的，正是他自己的行為。2015年，即愛潑斯坦被控訴進行未成年人性交易的第10年，31歲的受害者朱弗雷出庭作證，曝光了自己曾經的服務對象——英國安德魯王子。隔年，另一名受害者舍貝里表示，自己曾在合照時被王子用木偶猥褻。即使白金漢宮對此兩次進行了否認，但源源不斷釋出的證據還是擊垮了民眾對王室的信心。

而朱弗雷也不依不饒，在2021年直接起訴了安德魯王子，讓案件影響力持續擴大。關鍵證據之一來自2001年左右的一張合影，當時安德魯腦後還有頭髮，和朱弗雷的合照看起來和藹可親。

當時的朱弗雷17歲，依照美國法律還未成年。 而安德魯40歲，他的大女兒只比朱弗雷小4歲。當然，安德魯對此否認。

朱弗雷說他們晚上一起去了夜店跳舞跳得渾身出汗，他就說自己因為作戰負傷過量服用藥物而無法出汗。 但是又拿不出有關醫學證明。朱弗雷說事件發生在浴缸裏，他就找律師團隊證明「浴缸太小，塞不下這麼壯的自己」。兵來將擋，水來土掩。 怎奈證據實在太足，照片、口供、電子郵件、目擊者……要什麼有什麼。

糾纏了七年後，雖然嘴上說不承認，但安德魯還是偷偷達成了庭外和解。據外媒猜測，他給朱弗雷賠償了約1200萬英鎊。 這些錢很可能來自瑞士滑雪小屋的出售——那是他唯一的房產，以及女王殿下的部份資助。如此重創，加上7年間400至500萬英鎊的律師費，晚年的安德魯，變成了他所在社會階層的「窮鬼」一個。

這場官司對於王室形象的打擊是毀滅性的。 要知道君主制在現代歐洲國家能運行，國民支持是不可或缺的元素。為了挽救王室顏面，女王再疼愛自己的孩子也沒辦法。2022年初，安德魯被剝奪了絕大多數軍事頭銜和王室贊助人身份。 他的所有職位都歸還給女王，並被重新分配給其他王室成員。任何官方場合中，他都不能再使用「王子殿下」的稱謂。在官方層面，他變成了一個普通公民。

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女王親媽溺愛　護不住的次子

安德魯走到今天這步，不能說是女王導致，但也和女王的溺愛脫不開關系。愛潑斯坦事件爆出第二天，他就跑到了老媽在住的巴爾莫勒爾莊園裏，直到收到法院傳票才肯離開。處理案件的時候，他請的律師都是全世界最好的，一小時收費2000美元。 這些辯護費用，大多是女王來出。

女王為他甚至向媒體發布了警告信，要求他們不要拍攝和刊登王室成員。也為他安排了BBC《新聞之夜》專訪，給他機會發聲闢謠，拯救自己的形象。當母親做到這份上，也太盡力了。 由此可見，女王有多寵愛這個次子。只可惜，安德魯實在不爭氣。 頂尖律師+媒體，都救不了他。

如果不作妖，安德魯本來能非常幸福。他出生的時候，女王已經執政8年，地位穩固，因此有更多時間陪他。在他小時候，女王會在育兒室和他玩耍，還會寵溺地告訴他睡前故事。 這些都是他的哥哥查理斯都沒有的待遇。因為幾乎沒有繼承王位的壓力，他的青少年時期十分輕鬆愉快。 成年後，直接被母親安排加入了王家海軍，在外為英國徵戰多年。那時的他戰功累累，又長相帥氣，十分受人民的歡迎，被稱為「國民小甜心」。

或許是太順利的成長過程讓安德魯變得肆意妄為，最後步入深淵。女王在世期間，還能保護一下他。 女王過世後，本來就跟他關係不好的查理斯，這下更不可能再護他。護了一輩子的孩子，終究得學會自己承擔責任。 不知道在天上的女王看到如今的安德魯會怎麼想。

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