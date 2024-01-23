加拿大「狠削」留學生名額35%　「兩類人」受影響

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）1月22日宣布，未來2年將大幅縮減外國留學生簽證的簽發數量，以緩解該國在住屋和醫療等所面臨的壓力。加拿大祭出的限制將導致獲批的學生簽證（Study Permit，或稱學生許可）減少35%。



英國廣播公司（BBC）23日稱，這一限制代表加拿大政策「重大轉向」。該國長期以來依靠對外開放移民入境填補職位空缺以及解決勞動力迅速老化的問題。

米勒稱該國2024年的目標是批准約36萬份本科學生簽證。本科課程即是Undergraduate Programmes或Bachelor Programmes。

新的設限僅適用於修讀本科課程或文憑（diploma）的學生，並不會影響申請延期學生簽證的學生。

作為改革的一部份，加拿大政府9月份起也將不再向以公私合作模式運作的大學畢業生發放工作簽證，這種模式在安大略省（Ontario）最常見。

米勒指出，部份私立院校收取高額學費，大幅增加留學生的入學人數，卻對學生缺乏支援。

一些私立院校用資源不足的校園辦學，缺乏對學生的支持並收取昂費的學費，同時大幅增加就讀人數，這是不可接受的。 加拿大移民部長米勒

米勒稱，新措施「並非針對國際學生個人」，是為確保學生未來獲得「他們所申讀的高質量教育」。

圖為加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2023年11月30日到訪安大略省埃傑西斯（Ajax）。（Reuters）

怎樣個削減法？

加移民部發聲明稱，會就學生簽證設定上限，2024年為36.4萬，比2023年減少35%。英國廣播公司（BBC）23日稱，加拿大2022年有逾80萬名外國留學生，而10年前這一數字為21.4萬。

加拿大官員稱，新措施也是為確保系統有關「完善性」。各省和地區將根據當地人口以及目前學生入學人數分配部份簽證限額。然後各省將決定如何在其大學和學院中分配這些簽證名額。其中安大略省2024年減幅約50%。

圖為渥太華大學。它位於加拿大安大略省渥太華市，是加拿大歷史悠久的大學之一。（渥太華大學網站）

米勒稱，聯邦政府將與各省合作實行這措施。他稱而留學生大增，也為房屋、醫療保健和其他服務帶來壓力。

杜魯多政府宣布這些新措施，正值該國面臨着該國樓價愈來愈難負擔的問題。加拿大目前的平均價格為75萬加元（435.8萬港元），該國房租過去2年上漲22%。

BBC引述一些經濟學家的分析，他們將高樓價與移民激增相提並論，指住屋建設沒有跟上加拿大前所未見的人口增長。但專家們指出，新屋動工數量減少、高息、高通脹以及疫情影響供應鏈，也導致住屋供應拖沓。

加拿大人口2022年有史以來首次在1年內增加100多萬，主因新移民推動所致。2023年，加拿大人口達到刷新紀錄的4000萬。