日本石川縣能登旅遊業震後受創　政府研津貼1人1晚住宿最高1千元

日媒稱日本政府1月25日制定一攬子援助災區和災民的措施，包括考慮津貼前往石川縣、富山縣、福井縣、新潟縣4個縣的遊客住宿，1人1晚最多2萬日圓（約1,057.6港元）。



《朝日新聞》23日稱，政府正考慮實施針對北陸地區的「北陸應援」旅遊支援措施，以支援能登半島地震災區的災民。這將納入定於25日編製的《支持震災受害者生計的一攬子計劃》（暫名）。

日政府預計針對受災的中、小型公司提供補助金修復店面、生產設備等，研擬每宗提供最多15億日圓（約793萬港元）補助。

政府將迅速提供每個受災家庭提供最多300萬日圓（約15.8萬港元）的生活重建支援金，並根據輪島市及珠洲市等災區的需求提供臨時住宅。居民也不用自費拆除全倒或半倒的住宅。

此外政府在3月至4月的長假前、作為支援北陸的一部份，將為前往石川、富山、福井、新潟4縣的旅客補貼50%旅費，1人1晚最多2萬日圓 。

朝日電視台24日引述據政府官員透露，為能登地區提供旅遊支援時，補貼比例將提高至70%。

日政府1月25日確定支援政策，料會在1月26日召開內閣會議決定從2023年度的預備金中撥出逾1,000億日圓（52.8億港元）因應。

日本首相岸田文雄23日也在緊急災害對策本部會議上宣布，能登機場正在進行包括跑道在內的緊急修復工作，商業航班營運27日恢復。目前的計劃是每週執飛3天，每次1班機。

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