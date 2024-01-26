有驚無險　維珍航空乘客眼尖發現「機翼少4個螺帽」起飛前急取消

英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways）的客機出現令乘客驚訝的一幕，公司一部旗下1月15日從英國曼徹斯特飛往美國紐約的空中巴士A330客機（航班編號VS127）被眼尖的乘客發現機翼有零件缺失，公司連忙取消航班並維修。



那部客機一側機翼有4個螺絲缺少螺帽，名為哈迪（Phil Hardy）男乘客看到異狀後通知空中服務員。至專業工程師前來了解情況後，公司決定取消班機。

空中巴士A330每側機翼上有119個螺帽，缺了4個並不影響機翼結構和飛航能力，但公司為安全計，仍決定取消這個橫越大西洋的長途航班。

維珍航空回應事件時強調，一直以旅客和機組人員安全為優先，搭乘15日的VS127航班的乘客，改搭備用客機飛往紐約。至於被發現缺少螺帽的客機，已在維修妥當後重新投入使用。

哈迪拍到有工程師爬上機翼，使用螺絲批維修一些部件。他說航空公司職員不止一次向他確保，雖然出現這樣的情況，飛機是無任何安全問題的。（影片截圖）

航空界的1月意外頻生，這些新聞令快將迎來農曆新年旅遊旺季的我們心頭一凜。除了日本海上保安廳定翼機1月2日一部擬從羽田機場出發運送物資至新潟地震災區時出事、在跑道上與日本航公司客機碰撞着火造成傷亡，令人印象深刻的其中一宗個案，就是阿拉斯加航空公司客機的「甩窗」事件。

以下是1月2日日本東京羽田機場撞機意外及1月5日美國阿拉斯加航空公司「甩窗」的照片：

+ 4

美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機2024年1月5日起飛後，突然發生機身與窗戶脫落飛走的意外。所幸事發時飛脫的艙門附近沒有坐人，但還是有不少乘客的個人物品被吸出艙外。

事後有一名男子聲稱撿到從機上掉落的iPhone，令人震驚的是，它居然還能使用。（請點擊放大觀看：）

延伸閱讀：美女空姐分享搭長途機8貼士 「策略性小睡」助克服時差