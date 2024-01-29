英國男泰國芭堤雅29樓跳傘拍片　降落傘「無法打開」墮地亡

英媒1月29日稱，英國一名33歲男子27日在泰國觀光勝地芭堤雅（Pattaya）非法潛入一座29層高的住宅大樓天台，拍下自己低空跳傘的片段，但降傘無法打開，變相是直接墮樓，重摔在一棵樹上，當場死亡。



《每日郵報》29日報道，死者為來自英國劍橋郡（Cambridgeshire）的奧丁森（Nathy Odinson，暫譯）。警方27日晚7時30分接報到場時，只見他的遺體，以及身上一個並未完全打開的藍色降落傘。

奧丁森生前錄製的影片顯示，他曾簡單檢查過降落傘狀態。陪他到場拍攝的一名泰國友人在他跳下後聽到巨響，驚悉他墮下後報警。大廈保安指，當時以為自己聽到的是樹枝墜地的聲音。

閉路電影畫面顯示，奧丁森當晚先與朋友在大樓門外停車等候，及至四下無人再潛入。保安稱，他之前曾多次自樓上跳下，危害行人安全。他指二人當時正拍攝要上載到社交媒體的影片，而且知道自己的行為不被允許。

警方指，他們到場時奧丁森「狀態糟糕」，他的朋友須接受問話，影片作為證據遭到審查。法醫正進一步調查案件，檢查降落傘情形。

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