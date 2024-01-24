泰國23歲美女DJ全裸頭部中槍亡　左手握槍但非自殺　警指真兇是他

泰國23歲知名網紅、電音DJ「Nong Wan Jeab」22日被發現離奇陳屍於高級公寓中，全身赤裸且左耳上方頭部中彈，她的左手則是握着一把槍。



然而警方到場後卻發現案情不單純，懷疑是被偽裝成自殺的他殺現場，因此展開調查，並鎖定死者的40歲男友Tin。

不過當警方找上門時，卻發現他疑似畏罪自殺，在家中開槍自戕，送院搶救後死亡。

警到場發現她全身赤裸死狀詭異 一關鍵細節揭非自殺（點圖了解更多）：

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根據《民意報》報道，23歲死者「Nong Wan Jeab」本名為Thamonwan，然而她的朋友22日發現平常經常上網直播的Thamonwan已經超過24小時未上線，於是拿起房卡到屋內查看，怎知便看到屋內物品散落一地，而Thamonwan則是躺在床上死亡。

她的朋友隨即報警，警方趕往現場後，發現死者全身赤裸，死狀詭異，她的左手拿着一把槍，左耳上方的頭部位置則有明顯槍傷。

然而警方卻懷疑案件並不單純，因為死者是右撇子，持槍的手卻是左手，加上現場證據，懷疑是遭偽裝成自殺現場的他殺案件。

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警方隨後也根據Thamonwan朋友言論，鎖定了Thamonwan的40歲男友Tin，並發現Tin在1月20日上午6時37分才離開案發公寓，之後便直接前往他位於暖武里府的另一間公寓。

Wan Jeab與Tin交往2年，然而男方其實早就已婚，還與妻子育有一名2歲兒子。

Tin的妻子指出，自己懷孕期間就知道丈夫出軌，兩人因此發生衝突，她也要求丈夫與小三分手，怎知男方卻背地裡繼續與小三保持不正當關係，甚至半同居。

調查人員22日帶着傳票前往Tin位於暖武里的公寓，並要求他開門，但是對方卻沒有回應，隨後聽到槍聲，因此調查人員緊急請求警察出動，並破門而入，隨後看到Tin倒在地上，呼吸困難，而他的太陽穴中彈，送院搶救仍不治身亡。

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Tin的妻子事後表示，21日晚間Tin曾經要求她到暖武里府的公寓，儘管對方神情有點奇怪，但是交給她10萬泰銖（約21,890港元）後，便讓她離開，並未說其他的話。

直到22日凌晨5時，丈夫先後向她轉帳2次，並在備註寫道：「再見。」

Tin的妻子坦言，Tin生前從事不法業務，包含開設線上賭博網站。

儘管各項證據都指出，Thamonwan是遭到Tin殺害，但是因為犯罪人已經死亡，因此最終也只能以不起訴結案。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】