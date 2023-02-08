移民英國慘劇！3大問題致電費暴增 女星一看帳單「不敢開暖氣」
撰文：聯合新聞網
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【移民英國】台灣女星艾莉絲2017年再婚英國外交官，去年正式與孩子、老公定居在倫敦，日前收到電費帳單時，竟然高達569.64英鎊（約港幣5380元），讓她嚇得不敢再一整天都開著暖氣。
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艾莉絲曬出英國電費帳單，看到總金額是569.64英鎊，換算下來大約港幣5380元，她更指出這已經是扣掉政府減免的200英鎊，而且幾乎是平常電費的10倍，老公就告訴她，這就是把屋子搞成跟台灣室溫一樣的下場，但是她半夜被零下5度的氣溫凍醒，真的覺得很厭世，也透露英國因為戰爭、通膨、能源短缺，種種原因造成電費大漲價。
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現在艾莉絲為了省電，把室內暖氣都關掉，只在睡覺時開啟，還上網買了一條電毯，但結果就是：「我現在無時無刻都躺在鋪著電毯的床上，寸步不移。」她還向老公喊話：「你自己選，你到底要人、還是要錢？」
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