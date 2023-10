Taylor Swift電影預售票房破億美元　或揮底《Barbie》登世界第一

美國流行樂天后Taylor Swift沒有極限!繼今年三月起的巡迴演唱會讓她賺到盆滿缽滿,成為世界第一賺錢的演唱會後,如今再度展現強大「吸金」實力,她的演唱會電影《Taylor Swift: The Eras Tour》於本週上映,開映首日許多粉絲爭相踏入影院觀看,竄升為本周北美票房冠軍,開出9600萬美金的紅盤。



《Taylor Swift: The Eras Tour》在尚未開映前,首週預售票房就飆破1億美元大關。據外媒報導,影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯驚訝地說道「這是轟動娛樂圈的開映成績」,更直言,Taylor Swift演唱會的電影票房相比其他電影「是一個無人能敵的大數字」。

David A. Gross點出驚人的數據,已故流行樂天王米高積遜(Michael Jackson/台譯麥可傑克森)2009年的「Michael Jackson's This Is It」票房7210萬美金, 2011年Justin Bieber的演唱會電影「Justin Bieber: Never Say Never」的總票房為7300萬美金,然而,《Taylor Swift: The Eras Tour》僅上映3天,即狠甩上述兩部的紀錄,刷新演唱會電影的票房歷史。

據分析,《Taylor Swift: The Eras Tour》是今夏兩強檔《Barbie芭比》(Barbie)、《奧本海默》(Oppenheimer)以來,票房表現最佳的週末,甚至首週票房有望超越目前全世界票房紀錄第一的電影《Barbie芭比》1.62億美金,將Taylor Swift冠上「音樂人拯救影視圈」的盛名。

【本文獲「TVBS」授權轉載。】