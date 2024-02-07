日本青年打工收入大幅減少　少女用這軟件賺外快

如今，日本各家公司給職員漲薪已經成為一種社會潮流，而SMBC消費金融公司實施的《15到19歲青少年金錢感覺意識調查2023》顯示，不滿20歲學生的平均收入卻比去年減少了大約9.4%（2318日圓）。



SMBC消費金融公司（東京都江東區）7月針對15到19歲學生實施的《2023年15到19歲青少年金錢感覺意識調查》（有效回答1000人）顯示，平均收入較去年減少了2318日圓。

大學生打工收入大幅減少 SMBC相關人員：新冠疫情後遺（點圖放大看相關數據）：

高中生與上一年基本無大變化，為1萬1650日圓，而大學生（包括重考生、短大生等）為3萬8140日圓，同比減少了5737日圓。

從收入構成來看，「只有零用錢收入」的高中生比例為52.0%，而此類大學生的比例僅為15.8%，另外65.8%表示「有零用錢以外的收入」。由此可以看出，進入大學後，通過打工等途徑賺錢的比例明顯上升。

不過，大學生的打工收入從去年的3萬2903日圓降到了2萬8498日圓，大幅減少了4405日圓。

SMBC消費金融相關人士表示，「資料反映出在COVID-19下調為5類傳染病後帶來的生活方式的變化，以及在物價高漲導致餐飲服務業陷入窘境等因素影響下，打工收入大幅減少的實際狀況」。打工收入的減少是導致青少年收入減少的重要原因。

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近年來，日本社會上個人之間通過網路買賣物品的情況越來越多，調查顯示10多歲青少年中這種情況也在逐漸增加。促進這種交易模式加速發展的推手是「二手交易軟件」。

針對是否在用二手交易軟件獲得收入這個問題，12.5%表示「在用」，49.9%表示「想用」。

從性別來看，「對使用二手交易軟件獲得收入持積極態度」（「在用」與「想用」合計）的女性受訪者比例為69.4%，大大高於男性的55.4%。用二手交易軟件獲得的單月收入平均為2317日圓，也有8%的人單月能賺到1萬日圓以上。

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