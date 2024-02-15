英國休班警餐廳聚會突見街頭暴力案　眾人零裝備英勇制服持刀兇徒

英國2023年曾傳出一宗街頭砍人事件，所幸當時有一群休假的警官在附近小酌聚會，他們注意到攻擊事件後不顧身上未配戴任何防身裝備，直接衝上前制服持刀的兇手，整個過程被路上的閉路電視拍下，見義勇為的舉動獲得大量市民的讚許。



《每日郵報》報道，這宗事件發生在2023年7月21日，當時20歲男子希門尼斯（Joseph Jimenez）在一處公園持刀砍傷被害者，曝光的閉路電視畫面中可以見到後者被攻擊後癱軟在地，他一手摀住傷口、一手高舉求饒，希門尼斯這時雖停下攻擊，但仍兇狠地朝着被害者叫囂。

這時有群隸屬於「中南指揮部」（Central South Command Unit）的警官恰巧在距離不遠的酒吧小酌聚會，眾人敏銳地注意到附近傳出爭吵和異狀，發現有人正遭受攻擊後，一行人不顧因為未值勤而未配戴防身工具便衝上前協助，希門尼斯這時還作勢要攻擊警官，但隨即遭到制伏、壓制，後續更直接被逮捕。

其餘警官則對遭砍的受害者進行急救，後者因頭部受傷被送往醫院治療。整宗事件的調查展開後，大都會警方採納閉路電視影片和目擊者的證詞，這讓希門尼斯別無選擇、只能認罪，他最終因持有刀槍武器、鬥毆分別被判處8個月和4個月的監禁。

即睇事件發生經過：（按圖了解）

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至於這群英勇警官的上司薩默斯（Jon Summers）事後表示「當時整個（警官）團隊剛結束漫長而辛苦的工作週，事件發生時，他們正在享受一段應得的休息時間，他們當時已經下班了，沒有配戴警棍、噴霧或警用無線電等裝備，儘管如此，他們還是英勇地介入，在共同行動下封鎖嫌疑人可能的逃脫路線，並迅速逮捕了他」。

此外，薩默斯提到「這些警官表現出的英雄氣概與眾不同，為了防止嚴重傷害和逮捕罪犯，他們將自己置於遭受攻擊的風險中，此類行動展現警方的精神與靈魂，他們為自己、單位和整個警察部門贏得榮譽」。

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