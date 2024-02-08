韓國食肆「殺蟲水放電暖爐旁」過熱爆炸　4客人燒傷包括2小童

韓國仁川廣域市日前發生小吃店爆炸事件。



據當地消防部門表示，事發原因是店內一罐殺蟲劑放置在電暖爐附近，空氣加熱後溫度過高導致爆炸，當時正在用餐的一組家庭客人中共有4人因燒傷送醫，最小年紀的傷者年僅8歲。

根據韓聯社等韓媒報道，仁川消防本部表示，事件發生於1月27日下午1時15分左右，仁川市彌鄒忽區一家開設於商業一樓店面的小吃店通報爆炸事故。

消防人員到場後研判，起火點是一罐放置於電暖爐附近的殺蟲劑，由於受暖爐加熱，溫度過高而爆炸。

事故中受傷的是當時正在用餐的一組家庭，其中4人分別在臉部、手指等部位，受到一度至二度灼傷等不同程度的傷勢，被119緊急服務救護車送醫。

【延伸閱讀】打邊爐突然「大爆炸」冒白煙 食客慘遭炸傷 竟因加熱這飲料出事（點圖放大瀏覽）：

+ 7

據報導，傷者中包含一名高齡86歲的老婦，兩名年僅8歲與11歲的小男童。

消防部門表示，未來仍將繼續進一步查清爆炸事故的原委。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】