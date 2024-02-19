台灣「晚安小雞」直播造假　洪馬內：為帶貨自私自利　傷害柬埔寨

台灣網紅「晚安小雞」聲稱在柬埔寨詐騙園區遇襲，隨後一度失蹤，事件證實為自導自演，「晚安小雞」與另一涉案網紅阿鬧遭判監兩年，各罰400萬柬幣（約7,600港元）。首相洪馬內（Hun Manet）2月19日批評二人行為自私自利，傷害柬埔寨。



《柬中時報》19日報道，洪馬內當天出席由中國貸款興建的百達隆巴薩河大橋及接線公路項目動工儀式時，首度就事件開腔。他憤稱，二人「為了直播賣貨，飛來破壞我們。太自私了。」

洪馬內稱，飽受內戰蹂躪的柬埔寨不斷努力發展、吸引外國遊客，但有個別外國人士為私利不惜造假，抹黑柬埔寨，「晚安小雞」和阿鬧行為令外國遊客對柬埔寨卻步，導致人民失去收入。

他表示，為免同類事件發生，柬埔寨將依法嚴懲造假者，二人將被判刑，刑滿後驅逐出境，列入入境黑名單。

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台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）近日自稱在柬埔寨西哈努克市（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，宣稱遭凌虐、搶劫。柬埔寨官方表示，全案為自導自演，並以損害柬埔寨形象為由將「晚安小雞」逮捕，同行的阿鬧（本名魯祖顯）亦被帶走。

柬埔寨15日下午召開記者會，由西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）親自主持，還有約20名員警陪同，現場湧入10多間當地媒體。「晚安小雞」與阿鬧則雙手上銬、站立在旁，一度向郭宗朗下跪，道歉並懇求給予機會。

「晚安小雞」以探勘廢屋、靈異景點等，在網絡上頗有名氣，但人紅是非多，回顧過往爭議，2022年間類似遭不明人士毆打的情節，就曾在彰化、台南的直播上演過。還有一次，「晚安小雞」在台中北區某大樓內，焚燒紙錢稱要超渡小女孩亡魂，當地里長、住戶氣到出面澄清，根本沒發生過所謂命案，屋主更向其提告，團隊4人被警方依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌，送台中地檢偵辦。

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