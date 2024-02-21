Taylor Swift演唱會太吸金新加坡被爆重錘出擊　沒否認灑$搶獨家

美國歌壇天后Taylor Swift（又譯泰勒斯）在新加坡開唱，將為其帶來巨大的經濟收益。新加坡旅遊局與演唱會主辦方合作，並撥款支持，邀請她來新演出。泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）日前公開指出，新加坡政府為每場她的演唱會，提供高達300萬美元的撥款，條件是她不得到其他東南亞國家，舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會。新加坡是Taylor Swift全球巡演的唯一東南亞站。

文化、社區及青年部與新加坡旅遊局星期二（2月20日）通過電子郵件回答《聯合早報》詢問時，沒有否認泰相的說法。

當局指出，文社青部和管理新加坡體育城的活力加冷體育管理公司（Kallang Alive Sport Management Co，簡稱KASM）意識到新加坡人和整個地區的歌迷，對Taylor Swift在新加坡演出有巨大需求，因此直接與主辦方AEG Presents合作，邀請Taylor Swift到新加坡來演出。旅遊局也通過撥款，支持此次活動。

文社青部和旅遊局指出，新加坡不只擁有優越的地理位置和基礎設施，也是個安全、高效的國家，文化活動豐富多彩，是舉辦大型國際活動的理想地點。

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用發展基金支持本地旅遊業

根據旅遊局網站，當局透過不同旅遊業發展基金，支持可帶動新加坡旅遊業的活動項目。例如，休閒活動基金（Leisure Events Fund）支持在新加坡推出和發展與眾不同且著名的世界級休閒活動體驗，以實現關鍵的旅遊成果，並將新加坡建設成世界上最有活力的城市之一。

新加坡體育城舉辦各種活動，包括現場體育活動，及本地和國際藝人的現場娛樂活動。KASM利用強大的全球關係，以及專業知識與活動主辦方合作，創造獨特的新加坡體驗。

當局在答覆中說：「Taylor Swift新加坡演唱會目前已售出30多萬張門票，還有大量歌迷從其他國家趕來。正如Taylor Swift在其他城市的演出一樣，這次演出可能會給新加坡經濟帶來巨大收益，特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動。」

Taylor Swift的新加坡演唱會從3月2日至9日於國家體育場舉行，每場可容納5萬5000名觀眾。演唱會去年售票時，所有預售門票在三小時內搶購一空。

泰相賽塔上星期五（2月16日）在曼谷舉行的「2024年iBusiness論壇」上說，他向演唱會主辦方AEG娛樂公司了解Taylor Swift為何不到泰國開演唱會時，主辦方向他透露了新加坡與主辦方協議的內容，包括確保新加坡是Taylor Swift在東南亞開唱的唯一國家。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

