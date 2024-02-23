印尼高卡車恐怖意外：新加坡壽星女髮捲車輪「監生扯下頭皮」慘死

一名33歲新加坡女子與友人到巴淡島（Batam）慶祝生日，沒想到玩高卡車（即小型賽車，又稱卡丁車）時失控撞上護欄，頭髮被捲入車底而慘死。



這宗意外發生在印尼時間星期三（2月21日）下午約3時30分，地點是廖內省（Riau）巴淡島（Batam）的一家高卡車中心Golden City Go-Kart。巴淡島和新加坡僅一海之隔。

據《每日新聞》，死者是33歲的新加坡女子阿里尼（Arini Mohamed Adinan），生前在一家物流公司任職，家中兄弟姐妹中排行第二。

她的哥哥雷茲萬（34歲）說，妹妹與3名好友到巴淡島度假3天，慶祝她的生日，沒想到第二天卻出了事，家人感到非常錯愕和悲傷。

綜合印尼媒體IDN Times和Detik Sumut的報道，阿里尼事發時開着一輛標註14號的高卡車，在跑道內轉了兩圈後突然撞上跑道旁的輪胎護欄。有目擊者說，阿里尼開的高卡車行駛速度相當快，撞擊後，她的安全帽被拋飛。

圖為阿里尼在2月21日意外當天駕駛的高卡車。

玩高卡車失控 頭髮卷車底

出事後，工作人員趕忙趨前查看時，阿里尼已失去知覺。據報，由於她長髮及腰，頭髮不幸被捲入後車輪上，硬生生從頭皮上扯下，相當駭人。

阿里尼第一時間被送往醫院，但搶救無效。她的遺體已在星期四（22日）運回，同日傍晚安葬。

廖內群島警方公共關係部門主任扎赫瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad，暫譯）告訴當地媒體，警方將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，可能追究刑事責任。

新加坡外交部發言人答覆《聯合早報》詢問時說，當局正通過新加坡駐巴淡島總領事館向死者家屬提供領事援助和支持。「外交部對死者家屬表示最深切的慰問。」

圖為一名目擊者指出阿里妮在2月21日當天駕駛高卡車撞上的位置。

新加坡行家：玩家不能穿寬鬆衣服 戴安全帽前須束髮

一般上，在玩高卡車前，玩家都必須使用頭套束緊頭髮，再帶上安全帽。有報道說，阿里尼事發前可能沒有按工作人員的要求先把頭髮束起。

新加坡高卡車公司KF1的業務經理李春明告訴《聯合早報》，新加坡高卡車活動須嚴格遵守建設局定下的《遊樂設施法》（Amusement Rides Act），包括營運商受強制規定須對玩家進行安全說明、娛樂性質的高卡車須在旋轉後軸（rotating rear axle）和發動機頂部加蓋、使用專業的賽道緩衝物等。

李春明說，公司有一名經過認證的賽車經理，會對每場賽事舉行安全說明會以闡明規則；此外，公司也會確保玩家身心都健康，且不穿寬鬆的衣服。「如果頭髮較長，應將頭髮束起來，以免被高卡車的部件卡住。頭套是必須的，不僅衛生，也讓女性玩家把頭髮塞進裏面，頭髮較長的人則最好先扎一個髮髻。」

他說，每個國家對高卡車的安全標準有所不同，新加坡建設局規定時速50公里的高卡車使用者須持有汽車或電單車執照，以降低意外風險。其他一些地方可能沒有這類要求。

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