美國南卡州投票開始25日早上結束　黑利回鄉硬着頭皮苦戰特朗普

美國總統選舉的南卡羅來納州（South Carolina）共和黨初選2月24日舉行，投票在香港時間25日早上7時結束。美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）回到她曾任州長的「老家」作最後努力，此戰將關係到她會否被迫提早離開賽場。



共和黨在南卡州舉行的初選，提早投票2月12日已開始。當地時間24日票站開放，至晚上7時關閉，即香港時間25日早上7時。新聞媒體會在投票結束後開始報道點票情況，最終基於總票數、出口民調、投票率以及其他數據，估算出可能的羸家。

該州的初選是開放給所有人投票的，所以選民即使不是黨員，都能在民主黨及共和黨的初選投票。

儘管南卡州代表票只佔說選人獲得黨總統候選人提名所需的1,215代表票中的一小部份（55張），但該州由於在選舉日程較前位置，因此也在決定最終黨提名人一事上發揮關鍵作用。

迄今特朗普已取得63張代表票，黑利有17張。

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人口結構

民主黨全國委員會希望在南卡州舉行首場初選的部份原因，是當地人口的多樣性。美國普查局（U.S. Census Bureau）2023年7月估計，南卡羅來納州人口接近540萬，其中居民不足69%白人，黑人或非裔美國人佔26.3%，西班牙裔或拉丁裔佔6.6%。51.3%人是女性，19.1%人年齡在65歲及以上，21.2%人年齡在18歲以下。

全州有超過340萬名登記選民，登記民主黨選民佔44.98%，登記共和黨選民佔44.62%，獨立選民佔約10.4%。

當地主要產業是航空太空、農業綜合企業、汽車、製造和科技業。

圖為2024年2月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）市政廳接受霍士新聞（Fox News）訪問。（Reuters）

近期民調

路透社21日引述民調網站538的數據稱，特普在全州民調中仍然領先，平均支持率為63.5%，而黑利的支持率為33.5%。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最近一次的民調結果顯示，特朗普在全國範圍領先37個百分點。

《美國新聞與世界報道》（USNWR）2月1日引述埃默森學院（Emerson College）1月初的民調結果顯示，54%受訪南卡州共和黨選民支持特朗普，25%受訪南卡羅來納州共和黨選民支持黑利。

美媒2月1日引述其委員會SSRS民調進行的調查結果，稱最終如果是特朗普與拜登對決，49%受訪登記選民支持特朗普， 45%支持拜登。

美國大選2024：美國前總統特朗普（Donald Trump）2024年2月14日在南卡羅來納州出席造勢活動。（Reuters）

此戰重要性？

特朗普支持度領先，又已在艾奧瓦州（Iowa）及新罕布什爾州（New Hampshire）共和黨初選勝出。而黑利一直從後苦追，卻又未能構成實質威脅。她已表明在南卡州初選結束後仍將繼續參選。

很多分析家認為，黑利此戰不容有失。她生於南卡州，2011年至2017年任當地州長。她在自己「老家」敗選，可能會對她本來優勢欠奉的選情造成致命打擊。

《美國之音》（VOA）1月18日稱，從來沒候選人在贏得前兩個州的初選之後輸掉爭取總統候選人提名的競選，這個說法為特朗普增添氣勢。

黑利倘再在南卡羅來納州落敗，基本上已是無望取得共和黨提名，選民和捐款人都很多能逐步離她而去。惟倘若她能做到「慘勝」，或是輸得不那麼慘，可能有助她的團隊繼續有動能轉戰3月5日的「超級星期二」。