美國大選｜特朗普2024已無懸念　對手黑利為何「愈輸愈有」？

2月24日，特朗普（Donald Trump）唯一黨內對手黑利（Nikki Haley）曾擔任州長的南卡羅來納州（South Carolina）即將舉行共和黨總統初選。此前已在艾奧瓦（Iowa）和新罕布什爾（New Hampshire）大幅落後特朗普的前駐聯合國大使黑利依然不願接受敗選的命運，20日更聲言會競選到最後一名選民投完票為止。

經過一個月的宣傳之後，黑利在南卡羅來納州的共和黨選民中支持度依然明顯被特朗普拋離。根據綜合民調，黑利支持度只得33.5%，而特朗普則有63.5%。在任何正常的初選狀況，落後這麼多的候選人早就退選了。

黑利之所以遲遲不退，其物質上的原因是她的金主們依然對她不離不棄。根據2月20日公布的數字，克利的競選委員會在1月就獲得980萬美元捐款，而特朗普的競選委員會同期則只獲880萬。兩人選的競選還有其他政治行動委員會所獲得的資金。黑利的競選團隊表示，單在1月，黑利所得的總捐款為1,650萬美元，是她參選以來最多的一個月。

如果此數屬實，黑利的荷包可算是「愈輸愈有」。

2月21日，黑利在南卡州出席競選活動。（Reuters）

一個月內必敗

目前，在共和黨黨代表票數上，特朗普以63票領先黑利的17票。贏得總統提名的門檻則為1,215票。2月24日初選的南卡羅來納州只會分配50張黨代表票，不足確認勝負。但隨着加州和德州等人口大州聯同其他十多個州同時進行初選的「超級星期二」（Super Tuesday）即將在3月5日來臨，特朗普正式擊敗黑利可說是「指日可待」之事。

根據特朗普競選團隊的計算，即使黑利在未來的初選中皆以其新罕布什爾州只落後特朗普11個百分點的「超樂觀」差距跟特朗普分票，到3月19日，特朗普也將會正式跨過1,215票的門檻。

也就是說，就算黑利的支持遠比此刻的民調高，最晚也將在一個月內敗選。

問題是，明知必輸，為何黑利還要繼續競選下去？為何黑利的金主依然不離不棄？

與特朗普不同，黑利團隊依然安排了甚多讓她近距離與選民交流的機會。（Reuters）

以往在南卡州競選州議會和州長之時，黑利也是「黑馬跑出」的人物，先在議會選區中擊敗盤據30年的老將，其後再在州長選舉中擊敗一眾南卡州共和黨大老。不過，任何聽過「羅素的火雞」故事的人也知道，我們不能單憑歷史歸納來推測未來。黑利及其支持者不可能不知道「黑馬跑出」的事跡在這場共和黨總統初選中並不會重演。

撇除「明知不可為而為之」的絕望抗議不談，黑利其實還有繼續參選的合理原因。

黑利輸得起

此刻，特朗普正面對91項刑事控罪，而他本人也年屆77歲，在本年7月共和黨全國代表大會甚或者本年11月正式大選前，其發生「意外」的機率並不低。雖然被判有罪甚至傷病或死亡在法理上都不能阻止特朗普參選，但民調已顯示如果特朗普正式被判有罪，將會削弱其面對拜登（Joe Biden）的勝算。

2月20日，特朗普出席霍士新聞台節目。（Reuters）

在類似的情況出現之際，共和黨的黨代表就有可能要不按初選結果作出選舉新的候選人的決定，此時作為特朗普最後一名黨內對手、經歷過最多黨內初選的黑利就自然會成為頭馬。

當然，這些情況都是低概率事件。但只有有金主肯陪黑利「瘋狂」下去，2018年辭任駐聯合國大使後已找到了「商界出路」的黑利，其實沒有什麼包袱。正如她自己所言，「我不怕特朗普的報復，我沒有從他身上尋求些什麼」。

第三黨候選人？

另一方面，黑利由不敢批評特朗普到極力批評特朗普的轉變，也有助她在2024年總統選舉中探索新的出路。

目前，美國人大多都不想看到2024年再出現特朗普與拜登的「複賽」，然而這場複賽已經到了無可避免的境地。眼見如此情勢，去年起，由兩黨中間派政客領軍的「無標籤黨」（No Labels）已經開始考慮推舉出有力的第三黨候選人去挑戰民主、共和兩黨。

最近，外界盛傳將是無標籤黨人選的共和黨籍馬里蘭州前州長霍根（Larry Hogan）和民主黨籍西維珍尼亞州國會參議員曼欽（Joe Manchin），都先後宣布不會參加2024年總統選舉。

民主黨籍西維珍尼亞州國會參議員曼欽近年多次阻擋拜登的立法。（Reuters）

在共和黨初選「光榮鬥爭到最後一刻」的黑利，將會是一個可行人選。當然，無標籤黨不一定會派人參選，但黑利的拒不放棄已把她的名字推至無標籤黨潛在人選名單上的最前列。

放長線釣大魚

最後，雖然此刻特朗普在民調中稍微領先拜登，但在特朗普領導共和黨後的2018年中期選舉、2020年大選，以至2022年中期選舉，共和黨表現都不如理想，反而民望低落的拜登卻一次又一次讓民主黨在各式選舉中有出人乎意外的表現。因此，人們絕對不能低估美國選民對於特朗普及其控制的共和黨的反感。

拜登任內的多次選舉和補選，都出現民主黨在其低民望之中的意外勝利。（Reuters）

在此，黑利及其支持者就有一個「放長線釣大魚」的機會。此刻，共和黨前所未見地對特朗普忠誠。國會共和黨人為了討好特朗普，已經放棄了收緊美墨邊境移民管制的立法，也放棄了對烏克蘭的援助。特朗普的媳婦更有可能入主成為共和黨全國委員會的主席，使黨機器正式落入特朗普家族的手中。

如果2024年特朗普再戰拜登遭遇失敗，另一個擺脫特朗普魔爪的機會將再次出現。「唯一」對抗特朗普到最後、年僅52歲的黑利，則有可能成為「去特朗普化」運動的領導人物，2028年的總統候選人身份也將成為其囊中之物。

政治跟賭博一樣，敢於冒險的才有可能獲得最大的收獲。而黑利手上的籌碼只是出自他人之手，既然別人繼續慷慨，賭至最後一局又何妨？