英王查理斯45歲堂妹夫亡　死於頭部創傷旁邊有槍　外媒：疑自戕

英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）日前在父母的住家中離世，終年45歲。格洛斯特郡（Gloucestershire）驗屍官斯凱雷特（Katy Skerrett）表示，金斯頓死於頭部創傷，遺體旁邊有一把槍。



英國《電訊報》報道，斯凱雷特指出，死者金斯頓2月25日在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，其父親之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

警方獲報後到場，認為死因無可疑之處，外界猜測他是自戕。消息曝光令金斯頓親友大感意外，許多人堅稱他與妻子婚姻幸福，且沒有已知的經濟困難。

金斯頓2019年與英王的42歲堂妹加布麗埃拉．溫莎（Gabriella Windsor）成婚。金斯頓曾在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。

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