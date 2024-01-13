「最強slasher」丹麥女王即將退位　懂5國語言　涉足電影與藝術界

台灣舉行大選的同時，丹麥王儲弗雷德里克（Prince Frederik）也即將在1月14日，正式從在位52年的母親瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）手中接下王位。瑪格麗特二世在新年演說中投下震撼彈說要退位，這位才華洋溢的女王一邊履行公職，一邊走出斜槓人生，不止自學藝術，籌辦多場畫展，還當過芭蕾舞劇和電影的服裝設計師，另類作風奠定了丹麥人對王室的好印象。



丹麥女王瑪格麗特二世：「我決定是時候了，2024年1月14日，在我慈愛父王傳位給我52年以後，我將卸任丹麥女王職位。」

現年83歲的丹麥女王瑪格麗特二世，即將在今年1月14日正式傳位給長子，這位廣受人民愛戴的女王，上禮拜最後一次乘坐金色馬車穿越哥本哈根。

↓ 瑪格麗特二世藝術天份高，1970年代為《魔戒》（The Lord of the Rings）小說繪畫插畫，點擊圖輯觀看她的作品 ↓

瑪格麗特二世是丹麥500年來唯一一位女君主，當時她也和英國女王一樣，在沒有男性接班下成為第一順位繼承人。

丹麥民眾Laura Zinkel：「我很喜歡女王，我覺得她很有魅力，我成長的年代她一直在位。」

丹麥民眾Mette Lundbak：「她很有創意，也總是在新年前夕發表談話，所以她是新年開始的標誌，總是在那裡。」

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充滿創意是丹麥人對這位女王的形容，才華洋溢的她，不只精通五國語言，還是自學藝術家，在位期間曾多次舉辦個人畫展，還當過芭蕾舞劇的服裝場景設計師。

丹麥女王瑪格麗特二世：「很開心看到這些設計在台上，使用這些我設計的服裝和場景，我是個有年紀的女性，但這些事又讓我感覺變年輕。」

2023年上映的Netflix電影《伊倫嘉：誘惑的藝術》（Ehrengard: The Art of Seduction），服裝設計也出自女王之手，為了致敬瑪格麗特二世，丹麥有甜品師打造限定蛋糕，金字塔造型其實也是象徵，同樣熱中考古學的女王。

為了致敬瑪格麗特二世，丹麥有甜點師打造限定蛋糕，金字塔造型其實也是象徵，同樣熱中考古學的女王。（路透社）

王室專家Lars Hovbakke Sorensen：「丹麥王室傳統上國王或女王，都是等到過世才會退位，只有500年以前，曾發生類似（提前退位）的情況。」

丹麥女王主要仍是因為去年背部手術後有感體力下滑，想要退休，行事作風獨特的她，為了「精簡王室」2022年曾取消次子約阿西姆王子（Prince Joachim）四名兒女的頭銜，長子弗雷德里克（Crown Prince Frederik）提前接班，壓力也不小。

未來的丹麥國王現年55歲，年輕時曾被形容是被寵壞的派對王子，不過後來從軍服役後性格轉趨成熟，也逐漸獲得民眾好感。

王室專家Lars Hovbakke Sorensen：「弗雷德里克和母親瑪格麗特女王，有很大的不同，當他和不同人講話比較不會太正式，另外他的母親瑪格麗特女王強項，就是很擅長演講所以新王這方面較弱。」

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雖然人氣可能拚不過媽媽，但兩人都很親民，2004年完婚的準王后瑪麗（Mary Donaldson），也受到民眾喜愛。

哥本哈根居民Knud Lynge：「我也認為她會做得很好，她能力好口才好可當稱職王后，所以我也為她感到驕傲。」

丹麥準王后其實是一位出身澳洲的律師，2000年她在悉尼，遇見丹麥王儲從此改變命運，她後來也提前為加入王室作準備，報名美姿美儀課。

美姿美儀教師Teresa Page：「瑪麗在2000年11月遇見弗雷德里克，也就是悉尼奧運期間，她之後就參加我的簡介說明會。」

兩人當初相遇的酒吧，現在掛上丹麥國旗慶祝，當地民眾也開心即將有澳洲人，升格北歐國家的王后。

澳洲民眾：「噢我覺得這太棒了，幫助塔斯曼尼亞站上世界舞台！她是多麼棒的澳洲大使呀。」

這位身分特殊的準丹麥王后，也經常被稱讚「衣Q」（時裝品味）一流。

全球時尚議程組織CEO Federica Marchionni：「未來的王后殿下，有很好的時尚品味，不只是她的穿搭選擇，都相當合宜，還有她穿衣的方式。」

總能在不同場合穿出優雅氣質，她甚至曾被選為十大最時髦的王室成員，品味力壓英國的凱特王妃。

王室專家Lars Hovbakke Sorensen：「如果看民意調查，弗雷德里克王儲受歡迎度，其實和瑪格麗特女王不相上下，受歡迎度都很高，大約80%至90%。」

不過有別於英國的傳統，丹麥新王屆時將不會舉行，正式的加冕典禮，而是由哥本哈根的阿馬林堡宮（Amalienborg Castle），宣布他的登基。

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